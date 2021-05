Mohit Raina qui a combattu COVID parle de son «plus long séjour» à l’hôpital, demande aux gens de «s’accrocher» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Mohit Raina, qui s’est récemment remis de COVID-19, s’est rendu sur son compte Instagram pour partager une note sincère parlant de l’époque actuelle, de sa bataille personnelle avec COVID et des êtres chers qu’il a perdus à cause du virus mortel.

«Avril se termine avec un cœur lourd, un sourire chaleureux, de la gratitude, des souvenirs, des leçons, du courage et de la résolution. Avoir perdu 2 camarades d’école, 2 amis de collège, 1 ex-collègue dans l’industrie automobile, 1 membre de la famille élargie et une figure paternelle immédiate, »A partagé l’acteur dans une publication Instagram samedi (1er mai).

Parlant de son expérience personnelle avec COVID-19, l’acteur de ‘Devon Ke Dev – Mahadev’ a montré sa gratitude envers tous les travailleurs de la santé qui se sont occupés de lui de manière désintéressée et a écrit: «Mon plus long séjour personnel, je ne saurais trop remercier le Medanta Lucknow Internal Medicine Équipe qui travaille de manière désintéressée 24 heures sur 24 à des heures impaires en ces temps Avec un sourire caché là-dedans, les kitts EPI.

Donnant de l’espoir à ses fans et leur demandant de tenir bon, le joueur de 38 ans a parlé de toutes les tragédies dont il a été témoin au cours de sa vie et a déclaré que le phénix se lève après avoir brûlé.

«Ayant personnellement été témoin d’un génocide, du tremblement de terre de Bhuj en 2001, de quelques catastrophes naturelles, du 26/11 et maintenant COVID …. Je suis parvenu à une prise de conscience que je veux partager avec toutes ces personnes qui regardent le toit ou la fenêtre de là chambre et vous vous demandez pourquoi nous? «Pour renaître de ses propres cendres, un Phénix doit d’abord brûler.» Nous avons tous 86 milliards de neurones pour remplir la puissance de n RISE. LEVEZ MON AMI. Il y aura un demain qui sera votre AUJOURD’HUI et à ce moment-là vous serez FIER de vous. Attendez-vous . Love MR », a conclu sa note.

Mohit est devenu célèbre avec son émission mythologique extrêmement populaire «Devon Ke Dev – Mahadev». L’acteur a été vu pour la dernière fois dans la série Web 2020 Un mariage viral et Bhaukaal.