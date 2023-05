Rajan Shahi travaille depuis quelques mois à la création d’un nouveau spectacle pour Star Plus. Le producteur a déjà Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Anupamaa sur la chaîne. De plus, il a Woh Toh Hai Albela sur Star Bharat. Star Plus sort avec de nombreuses nouvelles émissions dans les prochains jours. Chashni sera remplacé par Titlee qui a Neha Solanki et Avinash Mishra. Il y a du bruit que Faltu ou Teri Meri Dooriyaan pourraient bientôt fermer. On ne sait pas grand-chose de cette émission, mais on devine que ce sera un drame familial. Maintenant, des rapports sont venus que Mohit Malik a été finalisé pour le spectacle. Il est l’un des acteurs les plus fiables de la télévision indienne.

Selon la poignée de Gossips TV, la promo du show devrait sortir prochainement. Il a tiré pour le même. Les fans sont heureux de revoir Mohit Malik à la télévision. Le beau gosse a été vu pour la dernière fois sur Khatron Ke Khiladi 12. Il s’est classé parmi les trois premiers.

Gaurav Khanna .. Mohit Malik yeh dono to gye Aab BS Gaurav Chopra bacha h usko à naam bhi mt lena DKP ?? Pagal Shayar ? (@yuvrajkhanna161) 17 mai 2023

Oui !! Il est de retour ? Vaise simples favoris ko Rajan Shahi salut ku pasand h ??#MohitMalik https://t.co/L4oLfd4NNH Pagal Shayar ? (@yuvrajkhanna161) 17 mai 2023

Lol Rajan Shahi présente un nouveau spectacle avec Mohit Malik ?? Lmao yr pehle jo do montre chl rhe h usse à smbhal lo ?? YRKKHXSTAN (Harshad a 40 ans) (@yrkkhxstan) 17 mai 2023

Mera toh hogaya sabka satyanash Mohsin, Shivangi, Gaurav, Rupali, Harshad, Pranali ….. Et ek mera 10 saal ka crush Shaheer (yeh ek hi show h jo mai dekhi nhi but band baji hogi iski bhi ??) Aur himmat nhi h ab Le jour de Goofball ?? (@maanxblessings) 17 mai 2023

Nahi bhai maff karo ? adolescent adolescent ka amour intérêt hoga ??? Yha à ek wala nahi sambhal raha ?? Pagal Shayar ? (@yuvrajkhanna161) 17 mai 2023

Il semble que la nouvelle émission portera sur trois sœurs et leur vie. Mohit Malik pourrait jouer l’intérêt amoureux de plus d’une femme. Il aura l’angle des industries cinématographiques gujarati et marathi. Le spectacle pourrait être réalisé sous la bannière de Shahi Productions. La dernière émission de Mohit Malik, Lockdown Ki Love Story, a échoué sur Star Plus.