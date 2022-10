Mohit Malik-Addite Shirwaikar Malik bientôt parents pour la deuxième fois ? Voici ce que nous savons

Paire de télé Mohit Malik et Addite Shirwaikar Malik sont l’une des paires les plus adorables de l’industrie de la télé. Le duo s’est marié en 2010 et a eu la chance d’avoir leur premier bébé le 29 avril 2021. Ils ont nommé leur enfant Ekbir et depuis sa naissance, les parents partagent de jolies photos avec le bébé. Le petit gagne les cœurs sur les réseaux sociaux à cause de ses pitreries mignonnes.

Eh bien, nous avons maintenant une autre grande mise à jour liée à la famille Malik. Selon un rapport publié dans ETimes, Addite et Mohit accueilleront bientôt un autre paquet de joie dans leur famille. Oui! Vous avez bien lu, le couple attend son deuxième bébé ensemble. Les rapports indiquent en outre qu’Addite est dans son premier trimestre et que la paire est sur un nuage depuis qu’elle a appris la nouvelle. Mohit a également retiré du temps de sa vie bien remplie et a été vu se diriger vers de rapides vacances en famille.

Regardez cette jolie vidéo de Mohit Malik-Addite Shirwaikar Malik et Ekbir.

Ces derniers temps, l’acteur s’est affairé avec sa web-série mais il s’assure qu’il enlève du temps pour sa famille. Quand Mohit est venu du Cap après avoir tourné pour Khatron Ke Khiladi 12, il s’est assuré de retirer du temps à sa famille qui était venue le chercher à l’aéroport. Il était même devenu émotif et avait exprimé sa tristesse lorsqu’il avait dû s’absenter longtemps pour son fils, alors qu’il tournait au Cap.

Sur le plan professionnel, Addite a longtemps été éloignée de l’industrie de la télévision et est une femme d’affaires prospère. Elle est propriétaire de nombreux hôtels à Mumbai et à Bangalore. Pour parler de Mohit, en revanche, il y avait le finaliste de Khatron Ke Khiladi 12 qui était animé par Rohit Shetty. L’acteur a décroché la troisième position dans l’émission de téléréalité basée sur les cascades. Il a également été vu dans l’épisode final face à Faisal Shaikh et Tushar Kalia.