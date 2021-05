Mohit Malik-Addite Malik annonce le nom de son petit garçon

Le 29 avril 2021, Mohit Malik et Addite Malik ont ​​accueilli leur petit garçon. Maintenant, le couple a enfin annoncé le nom de leur premier-né. Mohit et Addite se sont rendus sur leurs pages Instagram et ont partagé des publications dévoilant le nom de leur fils Ekbir Malik. Mohit a posté une jolie photo d’Addite et lui tenant leur bébé dans leurs bras.

Il a écrit: « Mon brave, vous êtes entré dans notre vie pendant les moments les plus difficiles que le monde ait connus, nous donnant tant de force, d’amour et de positivité! Vous nous donnez un avenir à espérer … Nous vous aimons, Ekbir Malik! @Ekbirmalik #proudparents #babymalik #ekbirmalik. «

Pendant que Addite partageait une vidéo en bobine dévoilant le nom ‘Ekbir’ et écrivait: « Qu’est-ce qu’un nom? Eh bien, vous êtes courageux, vous êtes positif, vous êtes fort et vous êtes notre force et toutes nos prières ont répondu, notre Ekbir! Nous aimons Vous @ekbirmalik. «

Lors d’une interaction avec le Times of India, Addite a parlé de nommer son fils Ekbir. Elle a dit: « Mohit avait finalisé un nom pour le garçon et la fille quand j’étais enceinte de six mois. J’ai adoré le nom Ekbir pour notre fils. C’était un coup de pouce de ma part depuis le moment où il a mentionné le nom. C’est un nom sikh et signifie «le seul courageux». De plus, j’aime beaucoup le nom Kabir et il ressemble à Ekbir. Pour moi, le nom était non seulement beau, mais avait aussi une belle signification qui lui était associée. «

Shirwaiker a également révélé qu’ils avaient organisé une petite cérémonie de dénomination chez eux. Addite a révélé: « J’ai attendu parce que nous n’aurions pas pu annoncer le nom avant la cérémonie qui a eu lieu à la maison récemment. Elle n’a été suivie que par des membres de la famille immédiate en raison de la situation actuelle. »