Mohit Goyat joue pour Puneri Paltans alors qu’ils battent Yoddha 44-38

Les jeunes stars de Puneri Paltan ont aidé l’équipe à battre UP Yoddha 44-38 lors de leur match de la Pro Kabaddi League (PKL) ici jeudi.

Mohit Goyat a récolté 14 points de raid et a été habilement soutenu par Aslam Inamdar avec 12 (dont 3 points de tacle). La victoire augmentera les chances de Pune de se qualifier pour les séries éliminatoires après un début de campagne nerveux.

Surender Gill a obtenu 16 points pour UP Yoddha mais n’a pas obtenu le soutien dont il avait besoin de la part de ses coéquipiers. La défense de Pune a également eu une nuit stellaire, traquant les pillards en meute, avec Abinesh Nadarajan et Sombir à leur tête.

Les jeunes talents de Puneri Paltan leur ont donné un bon départ. Aslam Inamdar et Mohit Goyat se sont partagé les tâches de raid tandis que leur défenseur de couverture Abinesh Nadarajan était solide comme un roc.

L’équipe de l’entraîneur Anup Kumar a infligé un ALL OUT précoce à la huitième minute pour prendre une avance de huit points. Aslam Inamdar a également contribué à la défense avec deux points de tacle.

Mais Yoddha a récupéré son chemin dans le match grâce au toujours fiable Surender Gill. Lui et Shrikant Jadhav se sont combinés pour marquer des points de raid pour déplacer l’équilibre de leur côté.

Le raid à deux points de Gill à la dernière minute de la mi-temps a valu à son équipe un ALL OUT et réduit l’avance de Pune à seulement trois points. La première mi-temps s’est terminée 22-18 avec Paltan en tête.

Pune n’avait aucune intention de laisser filer son avance et le raider Mohit Goyat a changé de vitesse pour produire une masterclass de raid après l’intervalle. Il a couru vers un Super 10 avec plusieurs raids multipoints alors que Pune a obtenu un autre ALL OUT à la septième minute après le redémarrage.

Pardeep Narwal a produit un superbe raid à 3 points pour réduire la marge de points, mais Pune a continué à mettre la pression avec sa défense agressive. Paltan avait une avance de 11 points à 10 minutes de la fin du match.

Mais le kabaddi est un sport qui peut changer complètement en une minute et Surender Gill a assuré à UP Yoddha un autre ALL OUT. Son Super 10 et ses raids multipoints en ont fait un match à quatre points avec six minutes à jouer.

Mais les jeunes de Pune ont veillé à maintenir une distance de sécurité et à remporter la victoire en défendant en meute.

