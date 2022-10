Mohini Singh – Kelowna Capital Nouvelles

Mohini Singh – Conseiller sortant

UN:

Le zonage est une façon de contrôler le développement. La croissance et le développement doivent être soigneusement gérés avec les besoins et les options de transport. De plus, avec la croissance, la demande de logements varie, nous devons donc nous assurer d’avoir une variété de logements disponibles, des unités unifamiliales aux développements multifamiliaux. Les développements doivent également être équilibrés avec les espaces verts disponibles, les aires de jeux, la disponibilité des magasins et les besoins quotidiens de base afin que les résidents ne conduisent pas loin pour répondre à leurs besoins quotidiens.

B :

L’une des façons dont nous pouvons essayer de contrôler le crime est de veiller à ce que nos agents des règlements municipaux et nos agents de police battus soient visibles et marchent dans les rues en faisant sentir leur présence. Cela donne au public un sentiment de sécurité et les criminels potentiels sauront qu’ils sont surveillés. De plus, en patrouillant dans les rues, les agents entendront parler des problèmes des personnes sur le terrain, comme les zones ciblées, où les biens volés sont vendus et d’où viennent les criminels. Il aide également à relier les points et fournit les renseignements dont les autres enquêteurs ont besoin.

C :

C’est vraiment une question provinciale/fédérale. Mais nous avons l’obligation morale d’aider à soutenir notre population vulnérable. Il est impossible pour les contribuables de la ville de payer la facture de notre population sans abri, il est donc très important que la ville continue de faire pression sur les gouvernements provincial et fédéral pour aider avec des soutiens, du logement, de la nourriture pour les sans-abri et proposer des programmes de logement. pour des possibilités de logement abordable. La ville peut également travailler avec des promoteurs pour offrir des écarts en échange de logements abordables et d’autres commodités nécessaires au public.

RÉ:

Je ne sais pas…….désolé!

Conseil municipalVille de KelownaÉlection 2022Élection municipale