“Mohenjo Daro” de Hrithik Roshan avec des tenues chics dans la vallée de l’Indus suscite un débat

Un utilisateur de Twitter a traîné la vedette de Hrithik Roshan-Pooja Hegde ‘Mohenjo Daro’ – il s’avère que les gens n’ont pas complètement oublié ce film – et cela a déclenché un débat féroce sur la plate-forme. Le point de discorde est le costume élaboré de Pooja Hegde que les gens ne considéraient pas comme d’époque. Alors que beaucoup de gens ont critiqué l’inexactitude, d’autres ont dit que c’était juste dans un film de fiction. Où trace-t-on la frontière entre la liberté artistique et la distorsion ?

C’est devenu un sujet de débat sur Twitter. “Il y a plusieurs années, un Bollywood des plus talentueux a décidé que c’était à quoi ressemblaient les filles dans la vallée de l’Indus… il y a plus de 3 500 ans”, a tweeté Amit Schandillia. Il était accompagné d’une photo de Pooja Hegde dans un costume du film, impliquant une robe embellie avec des découpes et un couvre-chef élaboré.

Il y a plusieurs années, un Bollywood des plus talentueux a décidé que voici à quoi ressemblaient les filles de la vallée de l’Indus… il y a plus de 3 500 ans. pic.twitter.com/GZ7wc67NJz– Amit Schandillia (@Schandillia) 4 décembre 2022

Idée fausse grossière. Cette figure représente « A » une fille particulière dans « A » un contexte particulier (rituel de fertilité). Cela ne veut pas dire que tout le monde se promenait nu en général. ‍♂️— Amit Schandillia (@Schandillia) 4 décembre 2022

C’est en quelque sorte exact, le chef de la vallée de l’Indus a utilisé une couronne faite de deux cornes.— Yuvraj Maphrio Mao (@maphrio) 4 décembre 2022

Le seul morceau qu’ils ont eu raison en fait. L’indigo était assez connu des anciens comme colorant.— Amit Schandillia (@Schandillia) 4 décembre 2022

Pareil avec Superman. Personne ne le reconnaît quand il porte ses lunettes – NJ Trader (@ NJTrader786) 5 décembre 2022

Le réalisateur Ashutosh Gowariker a eu sa part de controverse dès la sortie de sa bande-annonce en 2016. Appelant Gowariker complètement “confus” à propos de l’ère védique et de la civilisation de la vallée de l’Indus, les détracteurs ont rapidement souligné les défauts de la bande-annonce du film. De l’utilisation de chevaux arabes blancs en 2016 avant JC (qui n’ajoute aucune signification historique), à ​​Chaani (joué par Pooja Hegde) portant des plumes dans son couvre-chef même lorsqu’aucune des multiples figurines en terre cuite de la civilisation de la vallée de l’Indus ne l’a portée à la foire et beau teint de la population – le réalisateur a été fustigé pour avoir utilisé son film pour soutenir les stéréotypes longtemps rejetés.

