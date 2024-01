Mohegan INSPIRE Entertainment Resort obtient une prestigieuse note d’hôtel cinq étoiles

INCHEON, Corée du Sud, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ — Mohegan INSPIRE Entertainment Resort, un phare de luxe et d’innovation au cœur de l’île de Yeongjong, annonce avoir récemment obtenu une note d’hôtel cinq étoiles. Cette notation implique une évaluation rigoureuse par le système coréen d’évaluation des hôtels, géré par l’Association coréenne du tourisme (KTA), avec des critères allant de la qualité des installations, de l’hygiène et des normes de service exceptionnelles, tous des domaines dans lesquels INSPIRE a excellé. Cette distinction distinguée est la plus haute note du système coréen et souligne son engagement envers l’excellence dans l’hôtellerie de luxe.



Les dirigeants et employés de Mohegan et Mohegan INSPIRE prennent une photo commémorative devant le panneau d’évaluation des hôtels 5 étoiles : Ray Pineault, PDG de Mohegan (devant la rangée à gauche), Chen Si, président de Mohegan INSPIRE (devant la rangée de droite), Wade Howk, COO de Mohegan INSPIRE (quatrième dans la rangée de droite) et Edward Jun, directeur général de l’hôtel Mohegan INSPIRE (quatrième dans la rangée de gauche)



Panneau d’évaluation d’hôtel cinq étoiles pour Mohegan INSPIRE Entertainment Resort



Située sur la pittoresque île de Yeongjong à Incheon, la phase d’ouverture en douceur de Mohegan INSPIRE a déjà captivé les clients avec ses trois tours d’hôtel aux thèmes distinctifs : Tour forestière, Tour du Soleil et la Tour Océan. Chaque tour est une incarnation architecturale de la beauté naturelle de l’île, offrant aux clients une évasion sereine et luxueuse. Le complexe dispose de 1 275 chambres, allant des hébergements de luxe aux suites villas extravagantes, complétées par des salons invités, un spa haut de gamme, un centre de remise en forme et une piscine intérieure.

« Cette note de cinq étoiles attribuée à Mohegan INSPIRE témoigne de notre quête incessante de l’excellence et de notre engagement à offrir des expériences de classe mondiale », a déclaré Ray Pinault, PDG de Mohegan. “Cette étape importante reflète l’engagement de notre équipe à respecter les normes les plus élevées de l’industrie et renforce notre position de leader mondial du divertissement et de l’hôtellerie.”

Dans la catégorie des restaurants, l’une des pierres angulaires de la notation hôtelière, INSPIRE propose des délices culinaires internationaux exclusifs du monde entier. Ces offres comprennent le premier Michael Jordan Steak House eurasien et le MJ23 Sports Bar & Grill, ainsi que Minagi, un restaurant japonais contemporain et Hong Panun restaurant décontracté proposant une gamme de spécialités chinoises traditionnelles, du Pékin canard aux dim sum. INSPIRE abrite également la Brasserie 1783, spécialisée dans les plats d’inspiration européenne et le Garden Farm Café, un concept de la ferme à la table en plus du Chef’s Kitchen, un restaurant buffet et un concept de cuisine ouverte avec six stations en direct. Au Aurora Bar, situé sur Aurora, une rue de divertissement numérique immersive, les visiteurs peuvent savourer des cocktails tout en profitant de spectacles spectaculaires. Le salon Horizon, situé dans le hall principal entre Forêt et Tour du Soleil, accueille les invités avec un design captivant et de délicieuses collations et boissons astucieuses dans un cadre magnifique. Chaque lieu d’INSPIRE est soigneusement organisé pour offrir de somptueux voyages culinaires, reflétant l’esprit d’hospitalité de Mohegan et son attention inégalée aux détails.

« Je suis ravi que les installations hôtelières d’INSPIRE aient officiellement obtenu une note de cinq étoiles, et je tiens à remercier notre équipe pour son travail acharné dans tous les domaines, y compris la gestion des installations, de l’accueil et des opérations », a déclaré Chen Si, président de Mohegan INSPIRE. “Quel élan incroyable pour ce premier trimestre célébrant le casino– c’est ainsi que Mohegan établit continuellement la norme en matière de complexes hôteliers intégrés qui créent des expériences inoubliables.

INSPIRE s’apprête à dévoiler ses installations complètes de phase 1A d’ici la mi-2024, marquant une étape importante dans son parcours de croissance. Début 2024 verra l’ouverture officielle du centre commercial INSPIRE, un centre culturel dynamique mêlant shopping, cuisine et attractions, aux côtés d’un centre commercial exclusif. casino adapté aux visiteurs internationaux. Au printemps, INSPIRE présentera un espace expérientiel extérieur conçu pour tous les âges et toutes les familles. Une vaste aire de restauration internationale présentant un concept innovant fera également ses débuts aux côtés de la plus grande salle d’exposition de contenu immersif du pays et d’une charmante aire de jeux intérieure pour enfants. Ces ajouts passionnants sont conçus pour consolider le statut d’INSPIRE en tant que destination de premier ordre, accueillant des invités de tous âges et de tous horizons pour se plonger dans un monde où un divertissement sans précédent rencontre une culture diversifiée.

Mohegan INSPIRE Entertainment Resort

Mohegan INSPIRE, situé dans la zone IBC-III de l’aéroport international d’Incheon sur l’île de Yeongjong, est un complexe de divertissement intégré à grande échelle qui combine diverses installations de villégiature, des éléments de divertissement et des services d’accueil de premier ordre. Il a lancé son ouverture en douceur le 30 novembre 2023. INSPIRE comprend trois tours hôtelières de premier plan avec chacune des concepts différents (totalisant 1 275 chambres), la première arène polyvalente de Corée avec 15 000 sièges, un parc aquatique intérieur polyvalent sous la forme d’un dôme de verre, des installations MICE de pointe avec le la plus grande salle de bal d’hôtel de Corée, un parc de divertissement en plein air où jusqu’à 30 000 personnes peuvent profiter de diverses expériences, un casino exclusif aux étrangers, une rue de divertissement numérique de 150 mètres de long et des installations commerciales mêlant shopping, restauration et divertissement. Adresse du site Web: inspirekorea.com.

INSPIRE Integrated Resort Co Ltd., l’exploitant de Mohegan INSPIRE Entertainment Resort, est une société à vocation spéciale établie en Corée, détenue en propriété exclusive par Mohegan, l’un des principaux exploitants mondiaux de centres de divertissement intégrés. Mohegan possède, développe et exploite un total de huit complexes de divertissement intégrés à Amérique du Nord et Asie du Nord-Est (Corée).

