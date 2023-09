Mohanlal, Malaikottai Vaaliban de Lijo Jose Pellissery sortira à cette date, les fans disent que « le roi arrive »

Mohanlal laisse les fans enthousiasmés en annonçant la date de sortie de son film très attendu Malaikottai Vaaliban.

La star du sud Mohanlal a partagé une mise à jour très attendue sur son prochain film Malaikottai Vaaliban et tout en partageant une nouvelle affiche intrigante du film, l’acteur a annoncé sa date de sortie, laissant les fans enthousiasmés.

Lundi, Mohanlal a partagé sur son Instagram la nouvelle affiche de son prochain film Malaikottai Vaaliban et a annoncé la date de sortie du film. L’acteur a écrit : « Le compte à rebours a commencé ! Vaaliban arrive dans les salles du monde entier le 25 janvier 2024 !





Le film marque la toute première collaboration entre le cinéaste Lijo Jose Pellissery, connu pour ses talents cinématographiques exceptionnels, et Mohanlal. Écrit par PS Rafeeque, le film met en scène Mohanlal dans le rôle d’un lutteur de l’époque pré-indépendance, promettant un récit captivant et unique.

Les fans ont exprimé leur enthousiasme pour le film et ont inondé la section des commentaires de l’acteur. L’un des commentaires disait : « Le roi arrive. » Un autre a écrit : « la grande fête commence ». Un autre a commenté : « il vient conquérir son trône ». Un autre a écrit : « Préparez-vous les enfants, le jeu est sur le point de commencer. »

À propos du film, Mohanlal a déclaré dans une interview accordée à ManoramaNews.com le mois dernier : « Il s’adresse à la fois aux amateurs de cinéma de masse et à ceux qui recherchent une expérience cinématographique plus sérieuse et spirituelle. Cela englobe aussi une philosophie.

Il a ajouté : « Le verdict final appartient au public. Sa musique, ses couleurs, ses situations et ses actions seront entièrement nouvelles pour l’industrie cinématographique malayalam.

Le tournage du film a duré 130 jours, couvrant plusieurs localités du Rajasthan, de Chennai et de Pondichéry (Pondichéry). Malaikottai Vaaliban est le plus gros projet de Lijo Jose Pellissery à ce jour, dont la sortie est prévue le 25 janvier de l’année prochaine.

Pendant ce temps, Mohanlal, qui a récemment impressionné le public avec sa performance dans Jailer, avec Rajinikanth, a également en préparation le premier film panindien d’Ekta Kapoor, Vrushabha. Le film sera réalisé par Nanda Kishore. Annonçant la même chose, Ekta a écrit : « Posant avec la légende du génie !!!! JAI MATA DI est tellement excité de travailler avec l’acteur par excellence @ Mohanlal. Balaji Téléfilms s’associe à Connekkt Media et AVS Studios pour VRUSHABHA – un film pan-indien bilingue Telugu Malayalam mettant en vedette la mégastar Mohanlal. Riche en émotions et en effets visuels, le film est un film d’action épique qui transcende les générations. Considéré comme l’un des plus grands films de 2024, VRUSHABHA, réalisé par Nanda Kishore, sortira plus tard ce mois-ci et sortira simultanément en malayalam, telugu, kannada, tamoul et hindi.

