Mohammedan SC Sink Jamshedpur FC 3-0 pour la deuxième victoire

Le Mohammedan Sporting de Kolkata a décroché sa deuxième victoire consécutive de la 131e Coupe Durand, battant l’équipe de la Super League indienne (ISL) Jamshedpur FC (JFC) 3-0 dans une rencontre du Groupe A au Kishore Bharati Krirangan (KBK) à Kolkata dimanche. Les premiers vainqueurs indiens de la Coupe, Mohammedan a pris les devants à la 38e minute de la première mi-temps grâce à Faslu qui a marqué son deuxième du tournoi, puis en a ajouté deux en trois minutes de la seconde, grâce à Abhishek Halder et Sk. Faiaz respectivement pour sécuriser trois points.

! Une autre performance clinique de @MohammedanSC alors qu’ils tiennent leur position sur le tableau des points du groupe A en toute aisance ! Les fans ont été divertis par des buts incroyables et un football à couper le souffle. #MDSJFC ⚔️#DurandCup #DurandCup2022 #IndianFootball pic.twitter.com/qybj44kiOz – Coupe Durand (@thedurandcup) 21 août 2022

Les deux équipes ont commencé à essayer prudemment d’évaluer les forces de l’autre. L’attaquant talismanique de Mohammedan, le Trinidadien Marcus Joseph, s’est créé une première occasion sur un coup franc à la demi-heure qui a raté le coche.

Puis vint le but sur corner. Sk. Faiaz a fait flotter le ballon et l’imposant défenseur central Siaruatkima, qui a également obtenu à juste titre l’homme du match pour un match fantastique en défense, s’est dirigé vers le but. Mohit Singh Dhami, le gardien du JFC, a paré mais Faslu se cachait et se dirigeait vers le rebond.

JFC a presque égalisé lorsque Vinil Poojary, qui a eu un jeu brillant, a fait irruption dans la surface mahométane et a traversé pour Lalruatmawia qui a bouffé sa connexion du pied latéral, pour voir le ballon monter et revenir du droit droit. Il avait à sa merci le gardien musulman Sankar Roy.

En seconde période, Mohammedan a fait venir Abhishek Halder à la place de Christy Davis et l’ancien a insufflé de l’énergie en attaque.

JFC était en fait également en attaque et Vinil Poojary a raté une occasion en or d’égaliser à la 66e minute après une belle coupure dans la surface et une mise à pied ultérieure par le remplaçant Nikhil Barla.

Après environ 25 premières minutes égales, Marcus a décidé de l’allumer.

Abhishek Halder, qui avait raté une occasion dorée quelques minutes plus tôt, a arraché le ballon à un défenseur du JFC à quelques mètres de la surface et s’est dirigé vers l’avant. Il a vu Marcus à sa gauche et a joué un joli 1-2 avec lui pour terminer avec une magnifique volée sur le gardien pour doubler l’avance.

C’était bientôt 3-0 trois minutes plus tard, lorsque Marcus a trouvé Faiaz avec une passe impeccable et l’ailier n’a commis aucune erreur avec une finition clinique devant Dhami. Le jeu était maintenant au-delà de JFC.

