Mohammedan SC et Kenkre FC partagent le butin après un concours passionnant

Le Mohammedan SC a perdu des points à domicile pour la première fois cette saison lorsqu’il a été tenu 2-2 par une équipe fougueuse du Kenkre FC dans la I-League 2022-23 au Kishore Bharati Krirangan à Kolkata mardi.

Mohammedan a rapidement pris l’avantage grâce à une belle frappe lointaine du capitaine Marcus Joseph avant qu’Azfar Noorani n’égalise pour le Kenkre FC à la mi-temps. La tête d’Abiola Dauda redonne l’avantage à la Black and White Brigade à l’heure de jeu mais les Mumbaikars répliquent une nouvelle fois avec le but du skipper Kiran Pandhare à 15 minutes de la fin.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Mohammedan SC a dominé le ballon dès le coup d’envoi, s’appuyant sur l’arrière et utilisant les ailes pour pénétrer dans la surface adverse. La pression constante dans les premières minutes a profité à l’équipe locale qui a pris la tête du match à la 10e minute. Le skipper Marcus Joseph, mis en place par Abiola Dauda en haut de la surface de réparation, a tiré une demi-volée dans le coin inférieur droit du but, ne laissant aucune chance au gardien de Kenkre, Tenzin Samdup. Mohammedan n’a pas levé le pied après la première avance et le défenseur Abhash Thapa a frappé le poteau à la 19e minute avec sa tentative de loin.

Au milieu de la mi-temps, Mohammedan a donné quelques coups francs inutiles près de sa surface de réparation, mais les visiteurs n’ont pas pu capitaliser en raison de la qualité plutôt médiocre de leurs coups de pied arrêtés.

Dans les 10 dernières minutes de la mi-temps, Mohammedan a créé plusieurs occasions dans sa chasse au deuxième but, mais au grand dam de l’équipe locale, Kenkre a marqué l’égalisation contre le cours du jeu dans le temps additionnel. Aman Gaikwad a profité d’une glissade d’Abhash Thapa avant d’envoyer le ballon sur la trajectoire d’Azfar Noorani. Noorani a poursuivi la course sur la gauche avant de battre le gardien musulman Zothanmawia avec sa frappe convaincante du pied gauche dans le toit du filet.

Mohammedan a continué d’attaquer la moitié de Kenkre en seconde période et a presque trouvé le fond du filet à la 50e minute. Un tir de Faiaz à l’intérieur de la surface de réparation a été stoppé par la botte droite du gardien Samdup.

La Brigade Noir et Blanc a repris la tête du match à l’heure de jeu. Une livraison taquine dans la boîte de Joseph a trouvé Dauda près de la boîte de six mètres. La défense de Kenkre n’a pas réussi à dégager ses lignes car l’attaquant nigérian n’a commis aucune erreur, plongeant bas pour diriger le ballon au fond des filets.

L’avance musulmane n’a duré que 15 minutes lorsque le capitaine de Kenkre, Kiran Pandhare, a remis les visiteurs dans le match. Noorani a pris un corner et après une série de dégagements manqués et de tirs ratés, le ballon a ricoché et a trouvé son chemin vers Pandhare au deuxième poteau et le milieu de terrain a marqué l’égalisation.

Le dernier quart du match a vu un niveau d’urgence affiché par l’équipe à domicile, tandis que les visiteurs semblaient satisfaits de jouer pour un point. Mohammedan a créé une poussée tardive pour trouver le vainqueur, cependant, les hôtes n’avaient plus assez dans le réservoir pour prendre la tête pour la troisième fois.

Le Mohammedan SC et le Kenkre FC comptent désormais sept points en sept matchs disputés avec le club de Kolkata assis juste au-dessus de Kenkre, en neuvième position, grâce à une meilleure différence de buts.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici