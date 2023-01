Mohammedan SC Claw revient deux fois pour partager des points avec Aizawl FC

Un doublé chacun de Marcus Joseph et Henry Kisekka a produit l’un des meilleurs matchs de la Hero I-League de cette saison avec Mohammedan SC tenant Aizawl FC à un match nul 2-2 au Kishore Bharati Krirangan à Kolkata le vendredi 13 janvier 2023.

Un soir où le match a commencé de manière rouillée, c’est Aizawl qui a pris vie à la demi-heure, prenant la tête grâce à une tête imposante d’Henry Kisekka, qui a ensuite été égalée par une frappe scintillante du pied gauche du le capitaine local Marcus Joseph à quelques secondes de la mi-temps. Les deux attaquants ont ajouté un but chacun sur coups de pied arrêtés en seconde période, l’égalisation de Joseph venant du dernier coup de pied du match pour sauver le record invaincu à domicile de Mohammedan.

Henry Kisekka avait raté une occasion en or à la 24e minute. Après avoir été au but, une touche lourde a signifié que le ballon est allé trop loin de l’Ougandais et a été récupéré par le gardien musulman Sankar Roy.

Pour l’équipe à domicile, même si elle a joui de près des deux tiers de la possession en première période, l’attaquant solitaire Abiola Dauda est resté anonyme dans le match tandis que le capitaine Marcus Joseph, jouant un rôle plus profond, a eu du mal à trouver son rythme habituel. Pendant ce temps, la nouvelle recrue kirghize Mirlan Murzaev a affiché sa qualité en flashs mais était parfois un peu trop égoïste, optant pour des tirs à longue distance à trois reprises où il aurait pu facilement passer à ses coéquipiers.

Le match a pris vie à la 32e minute. Ramdinthara a soudainement fait irruption sur la scène sur l’aile droite, plaçant un centre parfait pour un Kisekka non marqué, qui s’est racheté pour diriger Aizawl en tête.

Mais les visiteurs n’ont pas pu faire taire Marcus Joseph longtemps. Le défenseur Sebastian Thangmuansang a joué contre le skipper local à l’intérieur de la surface, qui s’est retourné et a enfoncé le ballon dans le coin inférieur pour rétablir la parité.

Aizawl a repris la tête à peine huit minutes après le début de la seconde période. Thangmuansang n’a pas réussi à dégager un coup franc délicat de Lalthanmawia dans la surface de réparation, et c’est tombé sur Kisekka, qui l’a guidé au fond du filet avec une touche improvisée de son genou.

Alors que le match entrait dans le dernier quart-temps, c’était Mohammedan SC qui avait le pied sur la pédale d’accélérateur, cependant, le gardien de but Lalmuansanga s’est assuré que les visiteurs gardaient leur avance intacte, réalisant trois arrêts cruciaux en autant de minutes. Refusant Milan Singh à la 72e minute, Lalmuansanga a ensuite sauvé un tir de Dauda à bout portant, puis un tir lointain de Murzaev, qui a été plaqué sur la barre transversale avant que le ballon ne soit dégagé en toute sécurité par le défenseur japonais Akito Saito.

À deux minutes de la fin du temps réglementaire, Aizawl a raté l’occasion de sceller ce qui aurait été sa première victoire à l’extérieur de la saison. Sur une contre-attaque, Sailo s’est dégagé sur l’aile droite, et après avoir rejoint le remplaçant Jakob Vanlalhlimpuia, a décoché une frappe qui a été sauvée par Roy. Le suivi de Ramdinthara sur le rebond a été dégagé de la ligne de but par le remplaçant Kean Lewis, ce qui s’est finalement avéré vital pour les hôtes.

Alors que le chronomètre dépassait 101 minutes, la Black and White Brigade a reçu un coup franc à 35 mètres du but. Murzaev est descendu, trouvant intelligemment Joseph qui s’était libéré sur la gauche, et le talisman musulman a pris une touche avant de tirer avec son pied gauche toujours aussi fiable. Le tir a dévié une chemise rouge et s’est frayé un chemin devant un malheureux Lalmuansanga dans le but d’Aizawl.

