Mohammedan SC bat Indian Air Force 2-0 pour réserver sa place

Le Mohammedan SC a battu l’Indian Air Force 2-0 au stade Kishore Bharati de Kolkata samedi alors qu’Ousmane Ndiaye et Rahul Kumar Paswan ont marqué pour les Black Panthers pour les aider à se qualifier pour les KO.

Mohammedan a commencé le match sur le pied avant avec Marcus Joseph récupérant le ballon et plaçant Abhishek Ambekar sur le chevauchement sur la gauche. Le centre de l’arrière gauche a cependant été jugé insuffisant, rien ne provenant du coup franc également.

D’un autre corner à la 11e minute, Marcus s’est levé pour rencontrer le ballon de Faslurahman mais cela n’a finalement rien donné.

Quatre minutes plus tard, Pritam Singh a volé le ballon au milieu de terrain pour lancer une contre-attaque éclair. Il a joué un une-deux avec Marcus mais le retour l’a envoyé loin sur la droite et son tir éventuel a été un effort apprivoisé pour Subhajit Basu dans le but de l’Indian Air Force.

Après que Marcus ait été libéré derrière la défense avec une passe précise, le Tombing Guiziam a plongé pour bloquer le tir. Le corner qui en a résulté n’a rien donné après avoir été joué en profondeur pour Nuriddin Davronov, qui a été contraint de revenir en arrière.

Une autre attaque de la gauche alors que le centre d’Abhash Thapa a évité Marcus car le mouvement n’a pas réussi à matérialiser un but.

Alors que les nuages ​​au-dessus de la tête menaçaient de se briser à tout moment, depuis le début du match, Ousmane Ndiaye a dirigé de la tête un centre de Faslu sur un court corner à la 33e minute. Les fans dans les tribunes qui ont bravé les pluies ont applaudi leur appréciation alors que le défenseur français s’est enfui pour célébrer.

Faslu n’a pas réussi à doubler la mise à la 42e minute après un bon vol de Davronov mais l’attaquant a raté une occasion en tête-à-tête, puis son rebond sur le gardien était large avant d’être appelé hors-jeu.

Après la reprise, l’équipe de l’Indian Air Force est partie du bon pied mais Mohammedan a réussi à suivre le rythme en défense. À la 57e minute, Mohd Aqib a commis une erreur de jugement dans sa propre boîte de six ans avec une passe en retrait qui s’est avérée un peu trop faible car l’arrivée du remplaçant Rahul Kumar Paswan autour du gardien n’a réussi qu’à perturber le filet latéral.

Marcus a envoyé SK Faiaz avec une brillante passe défensive, qui a été renversée par le gardien à la 61e mais l’arbitre a pointé pour un coup de pied de but malgré les rugissements de désapprobation des tribunes.

À la 65e minute, Marcus a récupéré le ballon après avoir été libéré, mais a décidé de retarder le jeu et de l’arrêter pour que Paswan se précipite et frappe. Son effort était plus proche du ciel que du poteau de but.

Alors que la pression montait pour l’équipe de l’Air Force avec un chronomètre supérieur à 80, ils ont commencé à jouer des balles plus longues alors que Pritam Singh et Kean Lewis ont raté des occasions en or de doubler leur avance.

À la 87e minute, Paswan a finalement saisi les nombreuses occasions qui se présentaient à lui alors qu’il cognait un centre de Marcus. Il a ensuite couru vers le drapeau du coin pour évacuer sa frustration.

Marcus a réussi un essai au but sur coup franc après la chute de Davronov. Son tir était atrocement large.

