Mohammed Zubair, journaliste indien, arrêté pour des publications sur Twitter

Zubair, co-fondateur du site de vérification des faits Alt News, a été accusé d’avoir enfreint deux lois fédérales : “avoir fait des actes préjudiciables au maintien de l’harmonie” et “actes délibérés et malveillants, destinés à outrager les sentiments religieux de toute classe”.

“Il avait posté des choses sur son compte Twitter qui étaient dégradantes pour une communauté”, a-t-elle déclaré. “Ils étaient très provocateurs, et on suppose qu’il l’avait fait délibérément.”

Steven Butler, coordinateur du programme Asie du Committee to Protect Journalists, une organisation à but non lucratif qui défend la liberté de la presse dans le monde, a déclaré dans un déclaration: « L’arrestation du journaliste Mohammad Zubair marque un nouveau creux pour la liberté de la presse en Inde, où le gouvernement a créé un environnement hostile et dangereux pour les membres de la presse traitant de questions sectaires. Les autorités doivent libérer Zubair immédiatement et sans condition et lui permettre de poursuivre son travail de journaliste sans autre ingérence.