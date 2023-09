Mohammed Siraj illumine la finale de la Coupe d’Asie avec le transport de 5 guichets le plus rapide en ODI

Le meneur indien Mohammed Siraj était au sommet de ses capacités lors de la finale de la Coupe d’Asie contre le Sri Lanka dimanche. Après avoir joué une jeune fille, Siraj a frappé quatre fois dans le même over pour laisser le Sri Lanka ébranlé à 12/5 après la fin du 4ème over. Il a commencé le match avec le guichet de Pathum Nissanka (2) alors que Ravindra Jadeja effectuait une superbe capture en plongeant à sa droite. Après un écart d’un ballon, Siraj a donné l’ordre de marcher à Sadeera Samarawickrama (0) et Charith Asalanka (0) sur des livraisons consécutives. Il a terminé les débats avec le guichet de Dhananjaya de Silva (4).

Lors de son prochain over, Siraj a enregistré un gain de cinq guichets en nettoyant Dasun Shanaka (0).

Selon ESPNcricinfo, Siraj a égalé le record de Chaminda Vaas de cinq guichets en 16 balles contre le Bangladesh lors de la Coupe du monde 2003.

Siraj a ensuite licencié Kusal Mendis et a enregistré les deuxièmes meilleurs chiffres de bowling de l’histoire de la Coupe d’Asie.

En dehors de cela, le meneur est également devenu le meilleur preneur de guichet lors des 10 premiers overs pour l’Inde dans un ODI, depuis 2002.

Le skipper sri-lankais Shanaka a remporté le tirage au sort et a choisi de frapper en premier contre l’Inde alors que les deux équipes briguaient un autre titre en Coupe d’Asie.

L’équipe locale a effectué un changement avec le joueur polyvalent Dushan Hemantha remplaçant Maheesh Theekshana, blessé.

La pluie a persisté dans le tournoi, précurseur de la Coupe du monde ODI, et d’autres sont prévues dimanche soir.

Le Sri Lanka est arrivé comme outsider, mais a devancé le Pakistan lors de sa dernière rencontre en Super Four pour réserver une rencontre avec l’Inde lors de la finale du tournoi à 50 over.

La nation insulaire a remporté la dernière Coupe d’Asie, qui s’est déroulée au format T20.

Washington Sundar a remplacé Axar Patel, blessé lors de la défaite de l’Inde contre le Bangladesh lors d’un match sans conséquence du Super Four au même endroit.

Sundar, un off-spinner qui frappe du gaucher, a rejoint l’équipe samedi.

Les gros canons, dont Virat Kohli et Jasprit Bumrah, sont de retour dans l’équipe indienne après s’être reposés.

L’Inde, dirigée par Rohit Sharma, cherche à étendre à huit ses titres en Coupe d’Asie aux formats ODI et T20.

Le lundi a été réservé comme jour de réserve en cas de retard dû à la pluie.

Équipes

Sri Lanka : Pathum Nissanka, Kusal Perera, Kusal Mendis, Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka (capitaine), Dunith Wellalage, Dushan Hemantha, Pramod Madushan, Matheesha Pathirana

Inde : Rohit Sharma (capitaine), Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Washington Sundar, Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj