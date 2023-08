Mohammed Kudus : West Ham conclut un accord de 37 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de l’Ajax | Actualités footballistiques

West Ham United est sur le point de conclure un accord avec l’Ajax concernant la signature du milieu de terrain Mohammed Kudus.

L’accord en discussion s’élève à un montant initial de 41,5 millions d’euros (35,4 millions de livres sterling) plus 3 millions d’euros (2,56 millions de livres sterling) de modules complémentaires liés aux performances.

Les conditions personnelles sur ce qui devrait être un accord de cinq ans ne semblent pas poser de problème. West Ham aura la possibilité de prolonger de 12 mois si l’accord est conclu.

West Ham a vu deux offres rejetées par l'Ajax pour Mohammed Kudus





Sky Sports Nouvelles comprend que Kudus est ouvert au déménagement au stade de Londres.

L’Ajax est réticent à vendre Kudus et a rejeté deux des offres de West Ham pour le milieu de terrain. Kudus a débuté les deux matches d’Eredivisie pour le club néerlandais cette saison – marquant lors du match d’ouverture et fournissant une passe décisive lors du second.

Kudus, un international ghanéen qui a représenté son pays lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a entamé les deux dernières années de son contrat.

Pendant ce temps, West Ham a ouvert des discussions avec Séville sur la signature de l’attaquant Youssef En-Nesyri.

Il n’y a pas encore d’offre officielle pour l’international marocain, qui a entamé les deux dernières années de son contrat.

Mavropanos finalise son déménagement à West Ham

Jetez un œil à certains des meilleurs moments de Konstantinos Mavropano en Bundesliga alors que West Ham se rapproche du défenseur grec.



West Ham a finalisé son accord pour le défenseur grec Konstantinos Mavropanos.

L’ancien défenseur central d’Arsenal a quitté Stuttgart pour le stade de Londres dans le cadre d’un contrat initial de 17 millions de livres sterling, avec 2 millions de livres supplémentaires supplémentaires.

Mavropanos était au stade de Londres dimanche après-midi pour assister à la victoire 3-1 de West Ham contre Chelsea.

L’accord Paqueta de 80 millions de livres sterling de Man City est complètement annulé

Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol, fournit des détails sur l’enquête de la FA sur le carton jaune de Lucas Paqueta contre Aston Villa en mars et sur son impact sur un projet de transfert à Manchester City. Paqueta nie tout acte répréhensible.



La décision de Manchester City de signer 80 millions de livres sterling Lucas Paqueta de West Ham est absent au milieu d’une enquête de paris de la FA sur le milieu de terrain.

Un accord de principe de 80 millions de livres sterling avait été conclu avant que West Ham ne soit informé la semaine dernière que l’international brésilien faisait l’objet d’une enquête de la FA sur de prétendues violations de paris.

Il y avait une très petite chance vendredi matin que le transfert puisse encore avoir lieu, mais il n’y a désormais aucune chance que cela se produise. Des sources proches de l’accord espèrent que le déménagement de Paqueta à City pourrait encore avoir lieu en janvier.

Le joueur de 25 ans doit être interrogé par la FA dans le cadre de leur enquête et il nie tout acte répréhensible.

Voici pourquoi Manchester City viserait cet été un transfert pour le milieu de terrain de West Ham Lucas Paqueta.



L’enquête a débuté lorsqu’un nombre plus important que d’habitude de paris ont été placés au Brésil sur le carton jaune que Paqueta avait reçu lors du match à domicile de West Ham contre Aston Villa en mars dernier.

Paqueta a reçu un carton jaune de l’arbitre Chris Kavanagh à la 70e minute du match nul 1-1 pour un défi contre John McGinn.

