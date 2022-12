Mohammed Kudus est la star ghanéenne de la Coupe du monde qui inspire ceux de l’académie Right to Dream qui souhaitent désormais suivre son chemin | Nouvelles du football

Le Ghana a un nouveau héros et son nom est Mohammed Kudus. Déjà impressionnant en Ligue des champions, son impact lors de cette Coupe du monde ne devrait pas surprendre. Mais ce qui est inhabituel, c’est le lien profond qu’il entretient avec ses supporters chez lui au Ghana.

Il est l’incarnation d’un nouveau type de joueur, issu de l’une des plus belles académies du football mondial. Pas l’Ajax, le célèbre club pour lequel il joue désormais, mais Right to Dream, l’académie de son pays natal où il est désormais une source d’inspiration pour les jeunes.

“Kudus est énorme ici”, a déclaré l’ancien milieu de terrain ghanéen Derek Boateng Sports du ciel.

“Chaque fois qu’il joue, peu importe que ce soit la Ligue des champions ou un match amical, vous verrez tous les enfants se lever et regarder Kudus. Juste Kudus. Ils veulent juste qu’il marque. Quand il marque, tout le monde est partout.”

Image:

Mohammed Kudus célèbre après avoir marqué pour l’Ajax contre Liverpool





Boateng décrit la scène à l’académie dans l’est du Ghana où il travaille et où Kudus a commencé son voyage. Un but pour l’Ajax contre Liverpool plus tôt cette saison a déclenché d’énormes célébrations. Quand Kudus a marqué deux fois contre la Corée du Sud, c’était joyeux.

De Tony Yeboah et Abedi Pele à Michael Essien et Asamoah Gyan, ce pays a eu ses héros. En ce moment, à seulement 22 ans, Kudus est ce joueur – et pas seulement dans son ancienne académie. “Partout où vous allez au Ghana, le nom qu’ils mentionnent est Kudus.”

Ses deux buts contre la Corée ont placé le Ghana en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, dépassant les attentes étant donné qu’il s’agit de l’équipe la moins bien classée du tournoi. Kudus est leur meilleur buteur mais aussi leur leader.

“L’entraîneur a dû trouver quelqu’un pour construire l’équipe autour de qui il pouvait avoir confiance”, explique Boateng. “C’est Kudus. Ce que j’aime, c’est sa confiance. Il va sur le terrain et il montre au monde Kudus. Il respecte après le match mais pendant le match, il fait tout son possible.

“J’adore sa bravoure sur le ballon. Il est puissant. Il est le package total et je suis si heureux que l’entraîneur le reconnaisse. Il n’a que 22 ans et a deux ou trois Coupes du monde après cela. Mais il est l’homme principal maintenant .” Cela reflète sa capacité et son caractère.

Image:

Mohammed Kudus joue pour le club danois du FC Nordsjaelland en 2018





Il est de coutume à ce stade d’expliquer comment cet homme a été perfectionné en Europe, un espoir brut qui a appris le jeu à l’Ajax après s’être adapté à la vie sur le continent au Danemark avec le FC Nordsjaelland. Ceux qui ont suivi son parcours repoussent ce récit.

Il ne fait aucun doute que l’implication du FC Nordsjaelland a été cruciale. Le club offre plus de minutes aux joueurs de moins de 21 ans que toute autre équipe professionnelle de haut niveau au monde. Ils ont fourni l’environnement pour que Kudus s’épanouisse et se développe si rapidement.

Kudus orne l’Europe avec son jeu. Mais il a été fabriqué en Afrique.

Apprendre de la culture ghanéenne

Tom Vernon, l’ancien éclaireur de Manchester United en Afrique, a fondé l’académie Right to Dream et est copropriétaire du FC Nordsjaelland. Notez que c’est Right to Dream qui a acheté le club au Danemark et non l’inverse – une distinction importante.

Il a vécu 17 ans au Ghana et parle avec passion du fait que la culture du pays n’est pas quelque chose pour lui d’imposer ses idées. Des talents tels que Kudus n’avaient pas besoin d’être sculptés ou sauvés, ils avaient juste besoin d’avoir l’opportunité de briller.

“L’environnement m’a appris et développé plutôt que d’aller là-bas pour enseigner et développer n’importe qui”, a déclaré Vernon. Sports du ciel. “Par exemple, notre académie est construite sur la philosophie d’ubuntu et l’idée qu’un village élève un enfant.

“Si vous entrez dans un supermarché avec un bébé, il est tout à fait normal que l’une des femmes qui empilent les allées emmène ce bébé jouer pendant que vous faites vos courses. Pensez à quelle distance nous sommes à l’ouest de cela. être quelque chose que nous pourrions accepter ou faire confiance maintenant.

“Je pense juste que c’est la mauvaise direction. Que négligeons-nous d’autre simplement parce que ce n’est pas aussi raffiné? Nous voulons aider les gens à se connecter avec des sociétés qui ont été mal comprises. Il y a tellement de richesse là-bas qui est négligée par le reste de le monde.

“Les gens vous feront croire que ces gens avaient tellement faim qu’ils se sont battus à travers toutes leurs barrières pour y arriver. Mais il y a tellement de composantes de la société ghanéenne qui engendrent l’excellence qui ont été vraiment négligées par l’Occident pendant longtemps.

Image:

Mohammed Kudus conserve des liens étroits avec l’académie Right to Dream





“Il y a toujours ce thème dont nous avons besoin pour éduquer et développer l’Afrique, mais quand il y a des choses comme des problèmes de santé mentale et des divisions politiques amères en Occident, il y a plus de solutions en Afrique si nous choisissons d’y regarder comment nous construisons notre société.

“Peut-être devrions-nous nous poser une autre question. Si nous n’étions pas intervenus aussi brutalement il y a 450 ans, peut-être que ces sociétés se seraient développées comme des modèles de la façon dont nous pourrions vivre et fonctionner plutôt que d’essayer de se reconstruire depuis 70 ans.

“Il s’agit d’examiner les noyaux de l’éclat de la société africaine qui ont été battus par l’Occident pendant si longtemps. Nous pouvons apprendre de ces principes, qui sont le berceau de l’humanité et où les premières idées sur la façon dont nous pourrions vivre et nous organiser ont commencé. .

“Ce sont les principes qui ont guidé Right to Dream, pas ce que j’ai appris à Manchester United. J’y ai appris des choses formidables, mais pas comment se connecter et comment faire de son mieux pour chaque individu. C’est quelque chose que j’ai appris de la société ghanéenne. “

Image:

Mohammed Kudus célèbre après avoir doublé l’avantage du Ghana contre la Corée du Sud





L’accent mis sur l’éducation

Boateng est de retour au Ghana après avoir passé la majeure partie de deux décennies en tant que joueur en Europe. Il brosse un tableau similaire. “Il ne s’agit pas toujours d’apprendre de l’Europe”, explique-t-il. “Ils peuvent apprendre de nous. Et il y a beaucoup à apprendre de Right to Dream.”

Kudus l’a fait, ancré dans les valeurs de l’académie qu’il a rejointe à l’âge de 10 ans, l’académie où ont également débuté ses coéquipiers ghanéens Kamaldeen Sulemana et Kamal Sowah. Tous prospèrent désormais en Europe, ils veulent élever la relève.

Ce principe aide à expliquer pourquoi Kudus conserve un lien aussi fort avec les jeunes de l’académie. “L’un des garçons avait des problèmes récemment, alors le garçon a appelé Kudus parce qu’il avait besoin de conseils et Kudus lui a parlé”, explique Boateng.

“Il veut toujours aider les gens et il veut redonner à la société. Il n’oublie jamais d’où il vient. Chaque fois qu’il revient dans son équipe locale, il leur apporte des boîtes de chaussures et de maillots. C’est une personne qui a toujours pense à redonner.”

Boateng parle chaleureusement de son travail : « J’ai tellement d’énergie lors de mes voyages de scoutisme parce que je sais que je vais changer la vie d’un enfant. Il est fier qu’ils accueillent aussi bien des filles que des garçons, ce qui est rare dans ce monde axé sur le profit. Fier aussi de l’accent mis sur l’éducation.

“Je marchais vers l’académie un jour et j’ai vu des enfants dans leurs uniformes scolaires, ils ne m’ont pas salué, ils sont juste passés. Ils n’étaient pas de l’académie, juste du village. Puis j’ai vu un autre enfant qui était nu sans des vêtements, environ quatre ans.

“Il m’a souhaité le bonjour. L’éducation n’est pas seulement une bonne scolarité, c’est la façon dont vous traitez les gens.

“Kudus est le joueur le plus respectueux que j’ai jamais vu et c’est un gars intelligent. Mais c’est un gars qui ne parle pas beaucoup. Il est toujours réservé, toujours en train d’observer. Si vous ne le connaissez pas, vous pourriez parler pour 20 minutes et il parlait pendant deux secondes.

“Il parle sur le terrain.”

Vernon est dans ce jeu depuis longtemps, a vu de nombreux joueurs spéciaux. Ce que fait Kudus lors de cette Coupe du monde se démarque, mais ce ne sont pas les réalisations sur le terrain de ces diplômés qui résonnent le plus maintenant. “Tout a commencé avec cela comme étant la fin du jeu”, explique Vernon.

“Quand c’est arrivé, ce n’était pas qu’il jouait à la Coupe du monde, c’était qui il était et ce qu’il représentait. Ce qu’ils font pour leurs communautés résiste à l’épreuve du temps, pas quand ils marquent un but ou chantent un hymne. Ce truc n’a pas tellement de sens pour moi.

Au Ghana, il y a une académie pleine de rêveurs qui suit chaque mouvement de Mohammed Kudus, un modèle identifiable qui inspire les autres à suivre son exemple.

“Les enfants l’admirent parce qu’il est l’un d’entre eux et maintenant il est là-haut”, ajoute Boateng. “C’est aussi leur rêve.”

