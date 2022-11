Mohammed Kudus devrait diriger la ligne de front du Ghana au Qatar

Le Ghana se dirige vers la Coupe du monde 2022 sans le meilleur buteur de son pays pour la première fois, mais Mohammed Kudus de l’Ajax peut être la solution.

L’ancien point focal

Lors de leurs trois précédentes apparitions, Asamoah “Baby Jet” Gyan a mené l’équipe dans les buts à chaque fois. Il est le premier footballeur masculin à marquer dans neuf tournois majeurs successifs. Cristiano Ronaldo a depuis égalé l’exploit. CR7 a la chance de surpasser l’exploit de Gyan lors du prochain tournoi au Qatar.

Le double joueur ghanéen de l’année rêvait de faire un retour cet été, mais a rejeté l’idée en raison de son manque de forme physique. En son absence, Jordan Ayew a comblé le vide. Cependant, l’entraîneur-chef Patrick Vieira utilise Ayew comme ailier à Crystal Palace en raison de son rythme de travail et de son intensité défensive. Cela témoigne également de son manque d’efficacité devant le but.

Felix Afena-Gyan est une autre option. L’entraîneur-chef Otto Addo a demandé à Afena-Gyan de mener l’attaque contre le Nigeria lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la Confédération africaine de football, mais le jeune n’a pas réussi à marquer.

Par la suite, Iñaki Williams change sa nationalité d’Espagne pour la terre de ses parents et ancêtres. Le leader de l’Athletic Bilbao est désormais le principal exutoire du dernier tiers. Cependant, un autre joueur devrait être appelé pour ce rôle.

Mohammed Kudus peut jouer pour le Ghana

Antony rejoignant Manchester United a cédé la place à Mohammed Kudus pour entrer dans le onze de départ de l’Ajax. Avant la saison, l’entraîneur-chef Alfred Schreuder a mentionné comment il prévoyait d’utiliser Kudus comme ailier droit inversé pour utiliser son pied gauche et un faux 9 pour profiter de la créativité et du jeu du Ghanéen au milieu du terrain. Avant cette saison, Kudus jouait principalement en tant que n ° 10 et milieu de terrain central. Au départ, Kudus n’aimait pas le changement de position. Il a tenté de forcer un mouvement en raison d’un temps de jeu limité.

“Everton m’a offert une belle opportunité et je voulais l’essayer. Aucun footballeur ne veut s’asseoir sur le banc, et moi non plus. Même si j’ai compris que tout le monde ne peut pas jouer tout le temps, Everton semblait être une bonne option à l’époque. Ce n’était pas que je ne voulais pas m’entraîner, mais je suis humain et j’ai eu beaucoup de choses à gérer en très peu de temps. Le chapitre est maintenant terminé et je suis toujours là », a déclaré Kudus au point de vente néerlandais NOS.

En UEFA Champions League, Kudus affiche ses dons pour que le monde du football puisse les voir. Jouant principalement le rôle du faux 9, il mène son club avec quatre buts, deux passes décisives et 1,8 dribbles par match. Certains considèrent son style comme trop égoïste. Le double vainqueur de l’Eredivisie tient peut-être le ballon trop longtemps. C’est juste son style de jeu.

“Avec mes compétences, la plupart du temps, je prends des risques dans le jeu et j’essaie de créer des trucs sur le terrain”, a déclaré Kudus à TV3 au Ghana. “Alors c’est comme ça, tenir le ballon, mais [I’m] juste essayer de créer des trucs pour que l’équipe gagne.

Il marque un but sensationnel contre Liverpool qui impressionne le manager Jurgen Klopp et reçoit le prix de l’homme du match à deux reprises pour ses performances. L’Ajax se dirigera malheureusement vers l’UEFA Europa League après avoir terminé troisième de son groupe de la Ligue des champions. Ils affronteront l’Union Berlin à partir de février.

Un nouveau départ

Un trio de tête de Williams à gauche, Kudus au milieu et le capitaine Andre Ayew à droite peuvent être dangereux. Williams et Ayew ont la ténacité et le mouvement hors du ballon pour être efficaces en tant qu’ailiers inversés. La créativité et le jeu de liaison de Kudus seront utiles, d’autant plus que le milieu de terrain des Black Stars ne devrait pas dominer la possession contre leurs adversaires en Coupe du monde.

Le Ghana était dangereux avec Gyan parce que leur système de contre-attaque créait des occasions quand ils manquaient de meneurs de jeu. Récemment, Kudus a été associé à Thomas Partey au milieu de terrain, mais il est plus efficace pour finir et créer des attaques au lieu de se concentrer sur le jeu de construction.

Pour que le Ghana sorte de son groupe difficile, Addo doit construire son équipe autour d’un talent prodigieux comme Mohammed Kudus.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej