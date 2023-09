Mohammed Kudus à West Ham : Comment « l’apprentissage accéléré » du FC Nordsjaelland signifie que le Ghanéen est prêt pour la Premier League | Actualités footballistiques

Lorsque Mohammed Kudus a fait ses débuts en Premier League à Kenilworth Road, il était le plus jeune joueur de West Ham sur le terrain. En fait, à 23 ans, il avait près de trois ans d’avance sur le prochain plus jeune des 14 joueurs utilisés par David Moyes à Luton ce soir-là.

En conséquence, la tentation pourrait être de considérer Kudus comme un projet signé même à 38 millions de livres sterling. Un joueur d’avenir, un joueur qui aura besoin de temps pour s’assimiler aux exigences. Ce serait une erreur. Kudus est un investissement à long terme mais un acteur prêt à avoir un impact dès maintenant.

Il a déjà fait beaucoup de choses depuis son arrivée en Europe à l’âge de 17 ans. Les supporters de West Ham se souviendront de ses buts en Coupe du Monde, mais cela fait maintenant deux ans qu’il n’a pas remporté le doublé avec l’Ajax et cinq ans depuis ses débuts avec le club danois du FC Nordsjaelland.

Tout au long de tout cela, il a toujours diverti.

« Attendez-vous à un joueur qui veut plaire au public, qui veut s’exprimer », a déclaré l’ancien entraîneur de Nordsjaelland, Flemming Pedersen. Sports aériens. « C’est un joueur tellement doué techniquement. Il possède des compétences individuelles incroyables. Et puis, il a cette puissance physique extrême. »

C’est une combinaison inhabituelle. Les dribbleurs les plus délicats ont tendance à être dotés d’un cadre élancé, mais Kudus est trapu, capable de prendre position au centre du terrain, puis de se frayer un chemin à travers les espaces avec cette capacité d’ailier à glisser au-delà et entre les deux.

« Ce n’est pas normal de voir un joueur garder son équilibre dans des duels avec un centre de gravité aussi bas. Parfois, on pense qu’il doit tomber et puis à un demi-mètre du sol, il se relève et continue ainsi. slalomant, dribbleant entre adversaires.

Comme on pouvait s’y attendre, il était adoré au FC Nordsjaelland et il en était de même à Amsterdam. Peut-être plus surprenant, selon son ancien entraîneur, c’était un avis partagé également par les partisans de l’opposition. West Ham en a eu quelques-uns comme ça au fil des ans.

« Même les supporters des autres clubs danois aimaient le regarder », s’amuse Pedersen. Il y a aussi une confiance tranquille chez Kudus. Pedersen lui a demandé un jour s’il réalisait qu’il était le meilleur joueur de la compétition. Avec un sourire, il confirma que oui.

« Il est extrêmement humble », insiste Pedersen. « Mais il a un bon sens de l’humour. Il faut entrer dans sa tête. Il ne vous approchera pas, il est donc important que l’équipe d’entraîneurs apprenne à le connaître. Donnez-lui simplement la chance de s’ouvrir car il a tellement de choses à dire. offrir. »

Image:

Mohammed Kudus a commencé son parcours à la Right to Dream Academy au Ghana





À cet égard, Pedersen le compare à Michael Essien, un autre Ghanéen, qui fait désormais partie de l’équipe d’entraîneurs de Nordsjaelland. Essien avait 22 ans lorsqu’il est arrivé en Premier League et a immédiatement gagné sa place dans l’équipe championne de Chelsea.

Il y a une raison pour laquelle Pedersen est convaincu que Kudus a également la mentalité de s’adapter. Ses trois années à l’Ajax aideront, bien sûr, une période au cours de laquelle il a fait ses preuves au niveau de la Ligue des champions, marquant des buts contre Liverpool et Naples.

Mais cela doit beaucoup à son expérience au sein de l’académie Right to Dream au Ghana, à l’éducation qu’ils dispensent à leurs joueurs et à la transition en douceur vers le football européen qui s’ensuit à Nordsjaelland – le club racheté par l’académie à cet effet.

Vendre les prochaines stars du prochain jeu fait partie du modèle et Kudus a été parmi les premiers à franchir le pas. Ils savaient que la demande concernait de jeunes talents, mais des jeunes talents qui possédaient déjà le sens tactique nécessaire pour s’adapter aux compétitions les plus difficiles d’Europe.

Ils appellent cela un apprentissage accéléré.

« Nous voulons créer cet environnement sûr dans lequel les joueurs osent jouer avec des risques », déclare Pedersen. « C’est très important avec les jeunes joueurs. La raison pour laquelle nous appelons cela un apprentissage accéléré est que, à 20 ans, vous devriez jouer comme si vous en aviez 27. »

Mais comment coachez-vous réellement cela ?

« Il y a plusieurs parties », explique-t-il.

« La première partie est de leur donner un style de jeu clair avec des principes clairs afin qu’ils ne se perdent pas dans le jeu parce que le jeu peut être si complexe. Nous réduisons les options du joueur dans le jeu de sorte qu’au lieu d’avoir 10 possibilités, , ils en ont cinq. »

La rapidité et la précision sont essentielles au plus haut niveau. Cela aide dans les deux cas. « D’après notre expérience, votre prise de décision est plus rapide et les chances de succès sont plus élevées. » Mais diminuer les options étouffe sûrement la créativité ? Non, insiste Pedersen. Cela l’aide à s’épanouir.

« Réduire les options leur donne une structure. Ce n’est certainement pas rigide. Dans ce cadre, les joueurs peuvent être créatifs. Par exemple, avant de recevoir le ballon, si vous avez déjà quelques projets en tête, vous avez plus d’énergie à réaliser. une décision créative.

Le flux d’acteurs sortant de l’académie Right to Dream avant de se frayer un chemin à travers le système Nordsjaelland et de passer à des choses plus importantes suggère que le modèle fonctionne. Kudus était le premier mais il n’était certainement pas le dernier.

Kamaldeen Sulemana et Simon Adingra ont fait leurs débuts en Premier League avant même Kudus, ce dernier marquant les siens avec un but lors du week-end d’ouverture de cette saison. Ernest Nuamah, 19 ans, a rejoint Lyon cet été dans le cadre d’une vente record du club pour Nordsjaelland.

Chacun a son propre voyage à faire.

« Les joueurs ne sont pas des briques à mettre en place », explique Pedersen. « C’est trop rigide. Ce sont des êtres humains avec leurs propres pensées et idées. La meilleure façon d’aligner cela sur notre style de jeu est d’entrer dans leur tête et de comprendre comment ils pensent. »

Il sera fascinant de voir comment David Moyes envisage d’utiliser Kudus.

Grâce à son éducation, il existe des options. « Il est dans un sport d’équipe donc il y a un cadre dans lequel il doit jouer mais il peut jouer à plusieurs postes en fonction du style de jeu et de la façon dont l’entraîneur veut qu’il joue avec ses coéquipiers », explique Pedersen.

« Au FC Nordsjaelland, nous l’avons utilisé comme milieu de terrain central, allant de case en case. Nous l’avons également utilisé comme milieu de terrain plus offensif et comme faux numéro neuf. Mais je pense que la meilleure position pour lui à West Ham, au moins à le départ serait vers la droite. »

Par cela, Pedersen entend le canal plutôt que de le laisser sur l’aile. « Pas comme ailier droit, bien qu’il puisse aller à l’extérieur, mais en jouant dans ce demi-espace droit et en ayant un bon arrière offensif à l’extérieur de lui pour donner de la profondeur. »

Il ne doute pas que Kudus ait le talent et la mentalité pour briller. Il est peut-être relativement jeune à West Ham, mais ce n’est pas un jeune. « Deux ans au Danemark. Trois ans dans le meilleur club des Pays-Bas où on s’attend toujours à ce qu’ils gagnent », ajoute Pedersen.

« Il est prêt pour la Premier League. »