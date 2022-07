Mohammed Khalifa condamné à perpétuité. Il était le narrateur en anglais des vidéos de propagande de l’État islamique.

Commentez cette histoire Commentaire

Un Canadien qui s’est radicalisé en ligne et a déraciné sa vie pour rejoindre l’État islamique en Syrie, se hissant au sommet de la branche de propagande anglophone du groupe terroriste, a été condamné vendredi à la prison à vie. Mohammed Khalifa, 39 ans, était le narrateur en anglais d’environ 15 vidéos de propagande de l’État islamique, dont certaines de ses émissions les plus influentes et les plus violentes, ont déclaré les procureurs.

Mais il avait aussi un rôle principal.

Khalifa a admis qu’il apparaît dans les scènes finales de deux vidéos documentaires de l’État islamique – “Flames of War : Fighting Has Just Begun” et “Flames of War II : Jusqu’à la dernière heure” – exécutant des soldats syriens qui avaient été forcés de creuser leurs propres tombes.

Khalifa a plaidé coupable en décembre pour complot en vue de fournir un soutien matériel au terrorisme entraînant la mort. Les procureurs ont demandé la peine maximale de prison à vie. Les avocats de Khalifa avaient requis une peine de 20 ans, notant qu’il avait tué deux soldats syriens mais pas d’Américains, et qu’il avait une femme et trois enfants. Le texte de la loi en vertu de laquelle Khalifa a été inculpé n’exige pas que les victimes décédées soient américaines.

Le juge de district américain TS Ellis III a décrit Khalifa comme “le joueur de flûte qui jouait la mélodie”, permettant à l’État islamique d’atteindre les anglophones aux États-Unis et en Europe avec une propagande violente.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que c’était efficace. L’État islamique a recruté 40 000 à 60 000 combattants étrangers en Syrie au cours des années où il faisait la guerre pour le contrôle de certaines parties de ce pays, ont-ils déclaré, et Khalifa était une figure « instrumentale » produisant du contenu en anglais pour des vidéos, des déclarations audio et un site Web en ligne. magazine.

Ellis a déclaré que la phrase de Khalifa “doit être un avertissement, un phare pour les autres”.

“Ne devenez pas l’outil de recrutement de l’Etat islamique ou de toute autre organisation terroriste”, a déclaré le juge.

Khalifa est né en Arabie saoudite, a vécu au Canada dès son plus jeune âge, a obtenu un diplôme universitaire en technologie des systèmes informatiques à Toronto, puis a commencé à regarder des vidéos en ligne pendant le printemps arabe qui l’a finalement conduit en Syrie, en particulier les conférences de l’al- Anwar al-Awlaki, organisateur de Qaïda, a déclaré Khalifa dans des documents de plaidoyer.

Dans une lettre au juge en janvier, Khalifa a écrit qu’il avait laissé derrière lui une « maison confortable », une « carrière prometteuse » et des perspectives de mariage au Canada parce qu’il était inquiet des attaques contre la population musulmane de Syrie par le président du pays, Bashar al -Assad.

Les procureurs du district oriental de Virginie ont fait valoir que Khalifa était au courant des activités de l’État islamique torturant, rançonnant et exécutant des travailleurs humanitaires et des journalistes alors qu’il servait au bureau de propagande du groupe militant.

Khalifa a admis avoir rejoint l’État islamique en 2013 et avoir été capturé en 2019 après un échange de tirs avec les Forces démocratiques syriennes. Il a prêté serment à deux reprises au chef de l’État islamique Abu Bakr al-Baghdadi. Il a demandé et reçu une « fatwa », ou dispense religieuse, pour combattre les Forces démocratiques syriennes (SDF) soutenues par les États-Unis. à Abu Badran, en Syrie, après que les dirigeants de l’État islamique aient donné l’ordre de fuir.

Dans des communications en ligne, Khalifa a qualifié les journalistes et les travailleurs humanitaires ciblés par l’État islamique de “mécréants” avec lesquels le groupe militant “n’avait aucun pacte”. Dans une émission, Khalifa a appelé le tireur derrière le massacre de la discothèque Pulse de 2019 à Orlando, Omar Mateen, “notre frère” et a noté qu’il s’agissait de l’attaque terroriste la plus meurtrière aux États-Unis depuis le 11 septembre. Khalifa a qualifié les victimes de la discothèque gay de « sales croisés » et de « sodomites », ont déclaré les procureurs.

“L’État islamique d’Irak et al-Sham, ou ISIS, a utilisé les médias et la propagande de manière magistrale dans le cadre de sa campagne de terreur au cours de la période 2013-2018”, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un mémoire sur la condamnation. Khalifa “a été l’un des propagandistes les plus prolifiques de l’État islamique lors de la montée en puissance de l’organisation terroriste” et “s’est personnellement engagé dans des actes de violence extrêmes pour faire avancer les objectifs de l’Etat islamique”.

Edward Ungvarsky, un avocat de Khalifa, avait fait valoir qu’une peine d’emprisonnement à perpétuité serait “extrêmement excessive”. Il a refusé de commenter après la décision d’Ellis.

“Non seulement il a exprimé des regrets pour leur conduite, mais il a créé une série de vidéos” contre-récit “dans l’espoir qu’il pourrait persuader les autres de se détourner de l’Etat islamique à l’avenir et de ne pas répéter les erreurs qu’il a commises”, Ungvarsky et Cary Citronberg, un autre avocat de Khalifa, a écrit dans un mémoire de condamnation. Ils avaient également fait valoir que Khalifa devrait obtenir un crédit de temps de prison pour le traitement brutal qu’il avait subi alors qu’il était détenu par les FDS.

Khalifa a été capturé en janvier 2019 et remis aux États-Unis fin septembre 2019.

Dans un communiqué de presse publié après la condamnation, les procureurs ont déclaré que les vidéos “Flames of War” dans lesquelles Khalifa est à la fois le narrateur en voix off et un bourreau sur les images “représentaient de manière glamour l’Etat islamique et ses combattants ainsi que des scènes de violence”.

Dans un dossier judiciaire, les procureurs ont déclaré que Khalifa n’était pas tombé sans se battre.

“Lorsqu’il a eu l’occasion de se rendre aux Forces démocratiques syriennes en Syrie en 2019, l’accusé a lancé plusieurs grenades et tiré avec son AK-47 sur des soldats syriens pour poursuivre sa campagne meurtrière au nom de l’Etat islamique”, ont déclaré les procureurs.

A Abu Badran, Khalifa, “seul et armé de trois grenades et d’un AK-47, a lancé une grenade sur le toit d’une maison où se tenaient des soldats des FDS”, selon les procureurs.

“La grenade a explosé et l’accusé a couru dans la maison et a tenté d’aller sur le toit, mais un soldat des FDS tirait depuis les escaliers”, selon le dossier de condamnation des procureurs. “L’accusé a commencé à tirer sur le soldat des FDS et a tenté d’utiliser ses trois grenades pendant l’attaque. L’accusé a tiré la plupart de ses munitions pendant l’assaut avant que son AK-47 ne se coince. L’accusé n’a pas pu nettoyer son arme. L’accusé a été blessé par des éclats d’obus à la jambe gauche, à la jambe droite, au bras gauche et à d’autres parties de son corps pendant la fusillade.