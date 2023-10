Mohammed Deif, l’insaisissable architecte de l’attaque du Hamas contre Israël

Mohammed Deif, le chef des Brigades Izz al-Din al-Qassam du Hamas, a organisé l’assaut meurtrier contre Israël ce week-end. L’attaque plongeant Israël et Gaza dans une nouvelle guerre met sur le devant de la scène un personnage méconnu qui a réussi à échapper aux services de renseignement israéliens pendant plus de 30 ans.

Mohammed Deif a été sur le territoire d’Israël ‘le plus recherché’ liste depuis près de trois décennies. Il est peu probable que le chef des Brigades Izz el-Deen al-Qassam, la branche armée du Hamas, perde cette désignation de sitôt.

Deif est à l’origine de l’opération militaire lancée depuis la bande de Gaza qui a pris Israël de court samedi 7 octobre. Après d’intenses combats qui ont poussé le Premier ministre Benjamin Netanyahu à déclarer la guerre à Le Hamas et Deif, peut-être plus que jamais, sont dans la ligne de mire de Tel-Aviv.

À mesure que la prime de Deif augmente, son étoile à Gaza devrait également augmenter. Son « prestige » était déjà fort, estime Omri Brinner, analyste d’Israël et du Moyen-Orient au sein de l’équipe internationale pour l’étude de la sécurité de Vérone ( STI ). « Mais avec cette opération – la plus réussie de l’histoire de la résistance palestinienne – son héritage vivra pour toujours. Il peut échouer maintenant, Israël peut l’assassiner maintenant : son héritage lui survivra. »

‘Neuf vies’

Ayant échappé à de multiples tentatives d’assassinat, Deif est « l’ultime survivant de la résistance palestinienne », dit Brinner. Sa capacité à échapper aux services de renseignement israéliens lui a valu le surnom d’« homme aux neuf vies ».

Considéré comme un terroriste international par les États-Unis depuis 2015 , Deif représente une menace directe et constante pour la sécurité intérieure d’Israël depuis plus de 30 ans. « Le militantisme contre Israël est un domaine où l’espérance de vie est faible. C’est tout à fait remarquable qu’il ait pu survivre aussi longtemps. Il entache durablement la réputation d’Israël en matière d’élimination de cibles désignées », déclare Jacob Eriksson, spécialiste du conflit israélo-palestinien à l’Université de York.

Le secret de la survie consiste à rester caché. La seule photo officielle de Deif en circulation date de plus de vingt ans. Il est cependant loin d’être indemne. Deif aurait perdu la vue, un bras et une jambe après une attaque israélienne en 2006.

La seule photo connue de Mohammed Deif, prise vers l’an 2000 dans un lieu inconnu. Photo d’archives, AFP

Son vrai nom est également inconnu, même si plusieurs médias suggèrent qu’il s’agit de Mohammed al-Masri. « Deif » est, en fait, un surnom arabe qui se traduit littéralement par « invité ». « C’est une référence au fait qu’il ne reste pas plus d’une nuit au même endroit pour éviter d’être attrapé par Israël », explique Eriksson.

Les autres détails sur la vie de Deif sont rares. Deif est né dans le camp de réfugiés de Khan Yunis, dans le sud de Gaza, dans les années 1960, selon un responsable des renseignements israéliens qui s’est entretenu avec le Financial Times .

En 2014, le Washington Post a rapporté que Deif a étudié à l’Université islamique de Gaza, où il a fréquenté des membres des Frères musulmans égyptiens, dont le Hamas deviendra plus tard une émanation.

Attaque par le haut et par le bas

Le futur architecte des opérations militaires du Hamas a rejoint l’organisation islamiste à la fin des années 1980 avec l’aide de Yahya Ayyash – dit « l’Ingénieur » –, l’un des principaux experts en explosifs du Hamas, dont « Deif était très proche », selon Eriksson.

Après avoir orchestré des attentats suicides dans les années 1990, Deif est devenu de plus en plus important au sein du Hamas après l’assassinat d’Ayyash par les services de renseignement israéliens en 1996. Il a été nommé chef des Brigades Izz el-Deen al-Qassam en 2002.

L’une de ses premières réalisations en tant que leader a été d’appliquer les leçons de la deuxième Intifada au début des années 2000. Il a orchestré la construction de tunnels souterrains permettant aux combattants du Hamas de lancer des incursions sur le territoire israélien depuis Gaza. Il a également insisté sur l’utilisation aussi large que possible des roquettes.

« En réponse à la fortification de la frontière par des murs par Israël, il a développé la stratégie du Hamas ‘en dessous et au-dessus’, consistant à creuser des tunnels pour que les militants du Hamas puissent entrer en Israël et envoyer des roquettes », explique Brinner.

Son mode opératoire a « toujours consisté à frapper directement le territoire israélien par tous les moyens possibles pour lui faire payer le prix le plus élevé pour le traitement qu’il inflige à la population de Gaza », note Eriksson.

L’idéologie de Deif vise à rendre impossible toute solution purement politique au conflit israélo-palestinien, dit Brinner. « Sa philosophie est axée sur une solution militaire au conflit. » Ce n’est pas une coïncidence, ajoute Brinner, si Deif a organisé une vaste campagne d’attentats-suicides au milieu des années 1990, peu après la signature des accords d’Oslo.

Une question de prestige

Cette réputation d’utilisation de moyens purement militaires explique aussi en partie « pourquoi il jouit d’une popularité sans précédent parmi la population de Gaza », dit Brinner. En 2014, dans un sondage réalisé par un site d’information palestinien, « Deif a été élu plus populaire que Khaled Meshal, le leader général du Hamas, et Ismail Haniyeh, le plus haut dirigeant politique du groupe à Gaza – deux personnalités très visibles et connues de tous les Palestiniens. , » signalé le Washington Post.

« C’est un chef militaire, il est donc immunisé contre les critiques sur la manière dont le Hamas a géré les aspects humanitaires et sociaux de l’administration de Gaza », explique Eriksson.

« Il est également le seul à vivre à Gaza et à y avoir éduqué ses enfants », ajoute Brinner. Ceci est significatif du point de vue des habitants de Gaza, qui accusent Haniyeh de diriger le Hamas depuis un « hôtel de luxe au Qatar ».

La personnalité de Deif et le respect qu’il inspire à Gaza peuvent aussi expliquer en partie comment cette attaque ambitieuse a réussi malgré l’efficacité largement reconnue des services de renseignement israéliens. « Le fait que le Hamas ait planifié cette opération pendant un an – selon les dernières estimations – sans aucune fuite d’informations témoigne de la loyauté envers Deif des quelques privilégiés impliqués dans la planification de l’opération », explique Brinner.

Cette loyauté a déjà entraîné la mort de plus de 1 000 Israéliens et 830 Palestiniens depuis le début de l’attaque samedi.

Cet article a été traduit de l’original en français.