Mohammed Dahlan, un exilé palestinien, sur une vision arabe pour Gaza

M. Dahlan a grandi dans le sud de Gaza, dans la même ville que Yahya Sinwar, le chef du Hamas qui a supervisé l’attaque du 7 octobre contre Israël.

M. Dahlan a rejoint le Fatah, le rival laïc du Hamas, et est devenu chef de la sécurité de l’Autorité palestinienne à Gaza. Il voyageait hors de Gaza lorsque le Hamas en a pris le contrôle en 2007, le privant de son pouvoir et provoquant sa fuite vers la Cisjordanie. Quatre ans plus tard, M. Dahlan s’est brouillé avec M. Abbas. Après avoir été évincé du Fatah et que les forces de sécurité palestiniennes ont perquisitionné son domicile à Ramallah, il s’est enfui.

En exil, M. Dahlan a acquis pouvoir, richesse et influence grâce à son étroite amitié avec le président émirati, qu’il représente en tant qu’émissaire dans toute la région.