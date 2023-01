Mohammed Ben Sulayem: le président de la FIA en désaccord avec les patrons et les équipes de F1 avant la saison 2023

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater de Sky Sports fait le point sur la Formule 1 après l’envoi d’une lettre à la FIA à la suite de la réclamation du “prix gonflé de 20 milliards de dollars” de Mohammed Ben Sulayem

À l’approche du début de la saison 2023, la Formule 1 n’a jamais été en aussi mauvaise santé, mais le succès croissant du sport contribue également à des fractures à son sommet.

La F1 n’est pas étrangère aux disputes et aux controverses, mais la dernière saga du sport ne porte pas sur la conception d’un aileron avant ou sur l’application d’une loi sur les courses, mais est plutôt centrée sur le président de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

La FIA, l’instance dirigeante mondiale du sport automobile, représente de nombreuses formes de course, mais la F1 est très clairement le championnat phare de l’organisation.

Ben Sulayem, qui a été élu à ce poste en décembre 2021 et qui en est au quart d’un mandat de quatre ans, a connu des 12 premiers mois très mouvementés à ce poste.

Au dire de tous, Ben Sulayem a bien géré la gouvernance de la compétition proprement dite, mais son implication récente – et très publique – dans l’entrée éventuelle de nouvelles équipes et la vente potentielle des droits commerciaux du sport ont fait sensation.

Quelle est la différence entre la F1 et la FIA ?

La FIA, fondée en 1904 et basée à Paris, supervise tous les aspects du sport automobile.

Du niveau local à la F1, la FIA est chargée de réglementer la compétition, qu’il s’agisse de délivrer des licences et des permis aux pilotes et aux équipes ou d’établir des règles de sécurité.

Alors que la FIA régit la F1, elle ne détient pas actuellement les droits commerciaux du sport. Ceux-ci appartiennent à Formula One Management (FOM), une société qui a encore près de 90 ans sur un accord à long terme pour les droits.

La FIA est l'instance dirigeante du sport automobile mondial

FOM, qui appartient à la société américaine Liberty Media, prend la grande majorité de l’argent provenant des droits de diffusion du sport, qui ont énormément augmenté en valeur ces dernières années.

Alors que la FIA est une organisation à but non lucratif qui, en théorie, vise simplement à protéger l’avenir de la F1 et du sport automobile, la FOM et la F1 sont une entreprise qui tente de développer la viabilité commerciale du sport.

Compte tenu de l’incroyable croissance de la F1 ces dernières années, la FIA peut regretter que les droits commerciaux extrêmement précieux ne lui échappent pas jusqu’au siècle prochain.

Qui est Mohamed Ben Sulayem ?

Ben Sulayem a été élu en décembre 2021, remplaçant Jean Todt et devenant le premier président non européen de l’instance dirigeante du sport automobile.

Né à Dubaï, l’homme de 61 ans est 14 fois champion de rallye au Moyen-Orient et était auparavant vice-président pour le sport à la FIA, en plus d’être membre du Conseil mondial du sport automobile.

Parmi ses promesses électorales pour le mandat de quatre ans, Ben Sulayem s’est engagé à doubler la participation au sport automobile, à mettre en place les meilleures pratiques de gouvernance et à renforcer la diversité et l’inclusion.

Ben Sulayem a été élu président de la FIA en décembre 2021

Il a assumé le rôle à un moment extrêmement turbulent pour la F1, Max Verstappen venant de battre Lewis Hamilton au championnat du monde 2021 dans des circonstances controversées.

L’équipe Mercedes de Hamilton cherchait une action consécutive à l’incident, l’ancien directeur de course Michael Masi ayant finalement démissionné par la FIA.

Alors que la nouvelle structure mise en place avait sans aucun doute des problèmes de démarrage lors de la campagne 2022, la FIA était considérée comme au moins sur la bonne voie pour combler le vide laissé par l’ancien directeur de course Charlie Whiting, décédé subitement en 2019.

Ben Sulayem a également été crédité pour sa gestion de la saga du plafonnement des coûts, qui a vu Red Bull condamné à une amende et puni pour avoir enfreint la limite de dépenses de 2021.

Bien que ni Red Bull ni leurs rivaux n’aient été entièrement satisfaits du résultat, la manière ferme et décisive avec laquelle une décision finale a été prise a été appréciée de tous.

Pourquoi la tentative d’entrée d’Andretti en F1 a-t-elle suscité la controverse ?

Avec la saga du plafonnement des coûts gérée et la Formule 1 fixée pour une saison 2023 dans laquelle il y a un espoir réaliste d’une palpitante bataille à trois entre Red Bull, Ferrari et Mercedes, tout semblait plutôt bien se passer pour Ben Sulayem.

Cependant, les discussions autour de la perspective de nouveaux entrants dans le sport ont lancé ce qui est devenu un mois très mouvementé pour le patron de la FIA.

Après des années de lobbying auprès de la FIA, le propriétaire de l’équipe américaine à succès Michael Andretti a obtenu son plus grand coup de pouce à ce jour dans sa candidature à la F1, car un partenariat avec General Motors via sa marque de luxe Cadillac a été accueilli par Ben Sulayem.

Les tentatives de Michael Andretti d’inscrire une équipe en F1 ont été bien accueillies par Ben Sulayem

Cependant, l’entrée potentielle d’Andretti-Cadillac, qui ne figurerait probablement pas sur la grille avant au moins la saison 2026, nécessite l’approbation de la F1 et de la FIA.

La F1 a publié un communiqué indiquant que l’équipe américaine n’était pas la seule partie intéressée et qu’elle n’aurait pas la garantie d’une place dans la grille.

Ben Sulayem s’est rendu sur son propre compte Twitter pour publier une déclaration exprimant sa “surprise” face à la “réaction négative” à la candidature, plusieurs des 10 équipes actuelles du sport ayant émis des réserves.

Andretti frappera plus tard les équipes de F1, insistant sur le fait que leur résistance est “une question de cupidité” et “ne regarde pas ce qui est le mieux” pour le sport.

Depuis 2021, des frais de 200 millions de dollars ont été mis en place pour toute nouvelle équipe souhaitant rejoindre le sport, mais les participants actuels sont censés estimer que le chiffre du “ fonds anti-dilution ” ne reflète pas la croissance récente du sport, et qu’ils s’en trouverait moins mal en autorisant l’élargissement du champ.

James Vowles, qui est devenu le nouveau directeur de l’équipe de F1 lorsqu’il a été nommé par Williams en janvier, a présenté ce qui semble être la vue d’une grande partie du paddock.

James Vowles a récemment été nommé directeur de l’équipe Williams

“La vérité derrière tout cela est que le sport connaît de plus en plus de succès sur le plan financier”, a déclaré Vowles, qui a quitté Mercedes pour rejoindre Williams.

“Quiconque rejoint cet environnement doit apporter efficacement la croissance nécessaire pour que tous les autres soient dans une meilleure position, ou du moins dans une position neutre.”

Comment la spéculation sur la vente de F1 a-t-elle creusé le fossé?

Avec des relations déjà tendues, Ben Sulayem a provoqué une autre controverse en utilisant une fois de plus son compte Twitter personnel pour répondre aux spéculations sur la vente possible des droits commerciaux de la F1.

Après des informations faisant état d’une offre saoudienne de 20 milliards de dollars (16,3 milliards de livres sterling) pour acheter les droits de Liberty Media, Ben Sulayem a fait part de ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles d’une prise de contrôle “gonflée” – telles que des prix des billets plus élevés pour les fans si les nouveaux propriétaires essayaient de récupérer leur investissement.

Il a ajouté qu’un acheteur potentiel de F1 devrait “venir avec un plan clair et durable – pas seulement beaucoup d’argent”.

Sky Sports Nouvelles a rapporté que les propos de Ben Sulayem avaient provoqué la colère des hauts responsables de la F1, avant qu’une lettre ne soit divulguée dans laquelle il était accusé d’ingérence “inacceptable”.

Dans la lettre, vue par Sky Sports Nouvellesl’avocat général de la F1, Sacha Woodward Hill, et Renee Wilm, directrice juridique et administrative de Liberty Media Corporation ont allégué que Ben Sulayem avait « interféré avec nos droits de manière inacceptable ».

La lettre a également été distribuée aux 10 équipes de F1. Ni la F1 ni la FIA n’ont fait de commentaire public.

Les commentaires de Ben Sulayem sont venus en réponse à un rapport publié la semaine dernière par Bloomberg News selon lequel le fonds souverain saoudien avait exploré une offre publique d’achat de 20 milliards de dollars pour le sport en 2022.

Y a-t-il plus de problèmes à l’horizon?

Alors que Ben Sulayem semble avoir du travail à faire pour réparer ses relations avec les patrons et les équipes de F1, il pourrait également se diriger vers une confrontation avec les pilotes.

Ben Sulayem a annoncé plus tôt en janvier que les pilotes de F1 ne devaient pas utiliser la plate-forme fournie par la FIA pour faire des déclarations pour leur propre “agenda personnel”.

Les pilotes auront besoin d’une autorisation écrite préalable de l’instance dirigeante du sport pour faire des “déclarations politiques, religieuses et personnelles” suite à une mise à jour du Code sportif international.

Lewis Hamilton prend un genou aux côtés de son compatriote ancien champion du monde Sebastian Vettel pour protester contre les inégalités raciales

À moins que la FIA n’accorde son approbation par écrit, les pilotes qui font de telles déclarations enfreindront désormais les règles.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton fait partie des pilotes de haut niveau qui ont fait de telles déclarations au cours des dernières saisons.

Hamilton a défendu les droits de l’homme et l’égalité raciale tout en abordant les droits des LGBTQ dans des pays conservateurs comme l’Arabie saoudite, qui a organisé deux courses depuis 2021.

Le Britannique n’a pas encore commenté les nouvelles règles, et il reste à voir s’il choisira de les respecter lorsque la saison commencera à Bahreïn début mars.

Hamilton s’est heurté à la FIA la saison dernière après l’introduction de nouvelles règles interdisant le port de bijoux, ce qui a finalement conduit le pilote Mercedes à retirer un anneau nasal après une longue impasse qui lui a valu des exemptions.

Considérant Sky Sports Nouvelles ‘ Craig Slater a rapporté cette semaine que plusieurs personnalités de la F1 ont déclaré qu’il y avait une discussion active entre les chefs d’équipe sur la question de savoir si le mandat de Ben Sulayem était un problème croissant, un conflit public avec l’un des athlètes les plus populaires au monde est peut-être la dernière chose que les assiégés Le président de la FIA a besoin en ce moment.