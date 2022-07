Mohammed Anas Yahiya inclus dans l’équipe masculine du relais 4x400m

Le détenteur du record national d’un quart de mile Mohammed Anas Yahiya a été inclus dans l’équipe indienne du relais 4x400m pour les Jeux du Commonwealth à la place d’un athlète blessé, a annoncé mercredi la fédération nationale.

Anas, qui n’a pas été nommé dans l’équipe initiale de 37 annoncée le mois dernier par la Fédération indienne d’athlétisme (AFI), a remplacé Rajesh Ramesh dans l’équipe de relais pour les Jeux qui débutent jeudi.

“Dans l’équipe masculine de relais 4x400m, nous avons remplacé Rajesh Ramesh, qui a une blessure mineure et n’a pas pu performer comme prévu aux Championnats du monde avec Mohammed Anas”, a déclaré le président de l’AFI, Adille Sumariwalla, dans un communiqué.

Anas faisait partie du quatuor indien du relais 4x400m qui n’a pas réussi à se qualifier pour la finale des récents championnats du monde à Eugene, aux États-Unis, après avoir terminé 12e au classement général des courses de qualification.

Après l’échec du lanceur de javelot champion olympique Neeraj Chopra aux côtés du lanceur de poids Tajinderpal Singh Toor, détenteur du record d’Asie, l’équipe indienne d’athlétisme comptera 32 membres. Deux athlètes – le sprinter Sekar Dhanalakshmi et le triple sauteur Aishwarya Babu ont été licenciés en raison d’un test de dopage raté.

Le sauteur en hauteur détenteur du record national Tejaswin Shankar a été ajouté à l’équipe à la place d’Arokia Rajiv, qui était l’un des 37 athlètes nommés initialement, après avoir remporté une affaire contre l’AFI devant la Haute Cour de Delhi. MV Jilna, qui a été nommé à la place de Dhanalakshmi, a également échoué à un contrôle antidopage.

L’équipe est désormais composée de 17 hommes et 15 femmes. L’Inde était représentée par une équipe de 26 membres dans le Gold Coast CWG 2018 et elle a remporté 1 médaille d’or, 1 d’argent et 1 de bronze.

Le détenteur du record national Dutee Chand participera au sprint de 100 m tandis que Hima Das participera au sprint de 200 m. Hima avait remporté l’or au 100 m, en battant Dutee, aux championnats nationaux inter-États le mois dernier et avait décroché une médaille d’argent au 200 m.

Avinash Sable participera également au 5000m hommes, en plus de son épreuve fétiche du 3000m steeple. Il détient des records nationaux dans les deux épreuves. Il avait terminé 11e de la finale du 3000 m steeple aux Championnats du monde à Eugene, aux États-Unis, la semaine dernière.

Nitender Rawat débutera la campagne de l’Inde dans le marathon masculin samedi. Les autres épreuves d’athlétisme commencent le 2 août.

“Dans l’ensemble, nous attendons une bonne performance de ces jeunes et nous voulons qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et remportent plus de médailles pour l’Inde”, a déclaré Sumariwalla.

L’équipe indienne d’athlétisme :

Hommes: Avinash Sable (3000m steeple et 5000m); Nitender Rawat (Marathon); M Sreeshankar et Muhammed Anees Yahiya (saut en longueur); Abdulla Aboobacker, Praveen Chithravel et Eldhose Paul (triple saut); DP Manu et Rohit Yadav (lancer du javelot); Tejaswin Shankar (saut en hauteur); Sandeep Kumar et Amit Khatri (Race Walk); Amoj Jacob, Noah Nirmal Tom, Muhammed Ajmal, Naganathan Pandi et Muhammed Anas Yahiya (Relais 4x400m).

Femmes: Dutee Chand (relais 100m et 4x100m); Hima Das (relais 200 m et 4×100 m), Jyothi Yarraji (100 m haies) ; Ancy Sojan (saut en longueur); Manpreet Kaur (Lancer du poids); Navjeet Kaur Dhilllon et Seema Antil Punia (lancer du disque); Annu Rani et Shilpa Rani (lancer du javelot); Manju Bala Singh et Sarita Romit Singh (lancer du marteau); Bhawna Jat et Priyanka Goswami (course à pied); Srabani Nanda et NS Simi (relais 4x100m).

