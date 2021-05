Mohammed Alsaadi sur l’importance de la conviction dans la production de films | Nouvelles des gens

La production cinématographique est un travail stimulant mais gratifiant. Selon Mohammed Alsaadi, un producteur de films omanais, rien ne lui apporte plus de joie que de voir ses projets passionnés devenir une réalité et de faire l’expérience du plaisir des gens et d’apprendre de son travail.

Vous devez être suffisamment préparé pour les obstacles liés au titre du poste. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans la production artistique, Mohammed Alsaadi explique comment devenir producteur de films:

Vient d’abord le script. Mohammed dit qu’un scénario fort peut tenir un film, et un scénario faible ne se vendra pas, quelle que soit la façon dont vous le présentez. Par conséquent, son conseil aux producteurs de films émergents est d’identifier des scénarios qui retiendront l’attention du public. Il est important de comprendre que vous êtes en concurrence pour cette attention avec les médias sociaux et tant d’autres applications intéressantes sur votre téléphone. Trouvez un script qui incitera les gens à mettre leur téléphone de côté et à regarder votre film.

Le deuxième morceau de sagesse que Mohammed Alsaadi souhaite transmettre est d’avoir la conviction. Il y a tellement de pièces mobiles en production et il peut être difficile de toutes les suivre; quand il s’agit d’un chemin partagé, vous devez choisir la direction à prendre et le faire fermement.

Choisissez votre casting avec soin. Vous devez choisir un casting qui fera ressortir l’histoire que vous voulez raconter, évoquera les émotions du public et rapportera de l’argent. La plupart des producteurs de films travaillent avec des acteurs qui ont connu des succès successifs dans leurs projets précédents pour maintenir la séquence et garantir le retour sur investissement. Alsaadi insiste sur l’importance de cela pour votre premier projet.

En guise de mise en garde, Alsaadi mentionne l’importance de travailler avec une équipe qui peut tirer leur poids. De nombreuses productions seront souvent à la traîne parce que quelques personnes lâchent la balle, et en tant que producteur de film, vous devez être au courant des choses à tout moment.

Il est également essentiel que vous ayez également des objectifs, quelque chose vers lequel vous travaillez et des jalons à atteindre en cours de route; cela vous permet de rester motivé et concentré dans votre production artistique.

Mohammed Alsaadi se passionne pour aider davantage de producteurs de films arabes à rejoindre la scène internationale et à présenter des films du monde arabe. Il est parmi les premiers à exprimer son intérêt pour Hollywood et l’arène cinématographique internationale.

