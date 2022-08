Mohammed al-Halabi condamné à 12 ans de prison par un tribunal israélien pour lien avec le Hamas

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV – Un tribunal israélien a condamné mardi un ancien chef de l’aide à Gaza d’une grande organisation internationale à 12 ans de prison après l’avoir reconnu coupable d’avoir siphonné des millions de dollars d’agence au Hamas, le groupe islamiste qui dirige l’enclave. Les audits et enquêtes indépendants menés ces dernières années n’ont trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles, a déclaré World Vision International, qui a employé Mohammed al-Halabi à la tête de son opération à Gaza de 2014 jusqu’à son arrestation en 2016.

Le tribunal de district de Beer Sheva, dans le sud d’Israël, a jugé en juin que Halabi était coupable d’avoir acheminé 50 millions de dollars et des tonnes d’acier vers le Hamas, que les États-Unis et l’Union européenne classent comme une organisation terroriste.

Israël affirme que le directeur de Gaza World Vision a détourné des millions vers la branche armée du Hamas

Kevin Jenkins, président de World Vision International, a déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de l’organisation qu’il était difficile de “réconcilier” les allégations car le budget de fonctionnement cumulé de l’organisation à Gaza au cours des 10 dernières années n’était que d’environ 22,5 millions de dollars.

En juin 2016, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté Halabi au point de passage d’Erez entre Gaza et Israël, et il a été inculpé en août de la même année. Il est en prison depuis six ans dans l’attente d’une résolution des poursuites judiciaires.

“L’arrestation, le procès de six ans, le verdict injuste et cette condamnation sont emblématiques d’actions qui entravent le travail humanitaire à Gaza et en Cisjordanie”, a déclaré World Vision mardi dans un communiqué publié sur son site Internet. “Cela ajoute à l’impact paralysant sur World Vision et d’autres groupes d’aide ou de développement travaillant pour aider les Palestiniens.”

L’avocat Maher Hanna a déclaré que Halabi clame son innocence et qu’il s’est efforcé de garder les fonds de l’agence hors des mains du Hamas. Il a déclaré qu’ils feraient appel du verdict devant la Cour suprême, où il s’attend à ce que la décision soit annulée, dans les semaines à venir.

Khalil al-Halabi, le père de Mohammad, a déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’Israël lui avait offert la possibilité de signer un accord de plaidoyer 12 fois en échange de sa libération, mais qu’il avait refusé afin de ne pas avouer les accusations « stupides » qu’il avait catégoriquement refusé.

“Ils l’ont menacé s’il n’avouait pas, il sera condamné à des années”, a-t-il dit. “C’est une vengeance pour ne pas avoir avoué.”

Une partie du dossier de l’accusation contre Halabi repose sur une confession qu’il dit avoir faite à un informateur israélien avec qui il partageait une cellule. Son avocat a déclaré que les aveux avaient été faits sous la contrainte.

Halabi a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation, notamment d’appartenance au Hamas, de financement d’activités terroristes, de fourniture d’informations à un groupe terroriste, de participation à des exercices militaires et de possession d’une arme.

Israël a gardé une grande partie des preuves du procès confidentielles, vis-à-vis du public et de l’équipe juridique de Halabi, invoquant des “problèmes de sécurité”.

Le gouvernement australien, l’un des plus grands donateurs de World Vision, a gelé son financement de projets dans la bande de Gaza après l’arrestation de Halabi en 2016. Une enquête ultérieure du gouvernement australien n’a trouvé aucune preuve de détournement de fonds.

World Vision, une organisation caritative chrétienne fondée à Portland, Oregon, dans le but déclaré d’aider les enfants, est active dans plus de 90 pays. C’est l’un des plus grands groupes non gouvernementaux travaillant à Gaza, où il affirme que son aide a bénéficié à près de 40 000 enfants.

Le véritable objectif de la peine de 12 ans, a déclaré Hanna, l’avocate de Halabi, est de « rendre la vie plus difficile à Gaza ».

« Israël fait pression sur le peuple, ce qui fait pression sur le Hamas, ce qui l’oblige à s’engager à coopérer de plus en plus avec Israël », a-t-il déclaré.