Mohammed Al-Fayed accusé de viol dans un reportage de la BBC

Le magnat des affaires Mohammed Al Fayed a été accusé de viol par plusieurs femmes dans un reportage de la BBC.

Al Fayed, décédé l’année dernière, est accusé d’agression sexuelle par plus de 20 anciens employés, dont quatre affirment qu’il les a violées.

En réponse, les propriétaires actuels de Harrods ont déclaré à la BBC qu’ils étaient « profondément consternés » par ces allégations et que leurs victimes avaient été déçues. Ils ont ajouté : « Harrods est aujourd’hui une organisation très différente de celle détenue et contrôlée par Al Fayed entre 1985 et 2010, c’est une organisation qui cherche à mettre le bien-être de ses employés au cœur de tout ce qu’elle fait. » Harrods a également présenté ses excuses aux victimes.

Al Fayed avait déjà été accusé d’agression sexuelle de son vivant, mais jamais de viol, et il avait été interrogé sous caution par la police métropolitaine après une allégation d’agression sexuelle contre une écolière de 15 ans en octobre 2008. Dans l’exposé de la BBC, des femmes parlent, à la fois officiellement et en privé, de la façon dont le magnat les maltraitait à Londres, Paris, Saint-Tropez et Abu Dhabi, souvent lors de voyages d’affaires.

Al Fayed était un milliardaire égyptien qui possédait Harrods, le Ritz Paris et le club de football de Fulham. Son fils, Dodi, sortait avec la princesse Diana et a été tué dans le même accident de voiture qu’elle en 1997.

Le nom d’Al Fayed est revenu dans la vie publique au cours des deux dernières années après avoir été représenté dans La Couronne de Salim Daw, pour lequel Daw a été nominé aux BAFTA. Son fils Dodi était interprété par Khalid Abdalla.