Mohammadi, lauréat iranien du prix Nobel de la paix, emprisonné, entame une grève de la faim | Nouvelles

Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix, a entamé une grève de la faim dans sa prison iranienne pour protester contre les limites des soins médicaux pour elle et les autres détenues, ainsi que contre l’obligation pour les femmes de porter le hijab en Iran, selon sa famille.

La militante des droits de l’homme Mohammadi, 51 ans, actuellement détenue dans la prison d’Evin à Téhéran, la capitale iranienne, a reçu le prix Nobel en octobre « pour sa lutte contre l’oppression des femmes en Iran ».

« Narges Mohammadi, aujourd’hui, à travers un message de la prison d’Evin, a informé sa famille qu’elle avait entamé une grève de la faim il y a plusieurs heures. Nous sommes préoccupés par l’état physique et la santé de Narges Mohammadi », a déclaré lundi sa famille dans un communiqué.

Dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, sa famille a déclaré qu’elle ne consommait que de l’eau, du sucre et du sel et qu’elle avait arrêté de prendre ses médicaments.

Mohammadi refuse en aucune circonstance de porter le hijab, le couvre-chef obligatoire pour les femmes dans les espaces publics depuis peu après la révolution islamique iranienne de 1979.

En réponse, les autorités pénitentiaires ont refusé de transférer Mohammadi, qui souffre de problèmes cardiaques et pulmonaires, vers un hôpital situé à l’extérieur d’Evin pour y être soigné.

Sa famille a déclaré qu’elle avait un besoin « urgent » de soins médicaux en dehors de la prison.

« Narges a entamé une grève de la faim aujourd’hui pour protester contre deux choses : la politique de la République islamique consistant à retarder et à négliger les soins médicaux aux détenus malades… [and] la politique du « hijab obligatoire » pour les femmes iraniennes », indique le communiqué.

“La République islamique est responsable de tout ce qui arrive à notre bien-aimé Narges”, ajoute le texte. “Cela fait une semaine maintenant qu’ils refusent de lui apporter l’aide médicale dont elle a besoin.”

« Moralement inacceptable »

Dans une déclaration de soutien ferme à Mohammadi, le président du Comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, a déclaré que l’organisme était « profondément préoccupé » par la santé du lauréat 2023.

« L’obligation pour les détenues de porter un hijab pour être hospitalisées est inhumaine et moralement inacceptable », a-t-elle déclaré.

« Le début d’une grève de la faim par Narges Mohammadi démontre la gravité de la situation. Le Comité Nobel norvégien exhorte les autorités iraniennes à fournir à Narges Mohammadi et aux autres détenues toute l’assistance médicale dont elles pourraient avoir besoin », a-t-elle ajouté.

PEN International, un groupe de promotion de la liberté d’expression, s’est quant à lui dit « gravement préoccupé » par le sort de Mohammadi et « tient les autorités iraniennes pleinement responsables d’avoir mis sa vie en danger ».

“Narges Mohammadi ne devrait pas être en prison en premier lieu”, ajoute le texte, affirmant que l’Iran devrait “immédiatement” la libérer et “la transférer d’urgence dans un hôpital pour recevoir un traitement médical”.

« Moyens de répression »

Arrêtée pour la première fois il y a 22 ans, Mohammadi a passé une grande partie des deux dernières décennies en prison pour sa campagne en faveur des droits humains en Iran.

Elle est incarcérée pour la dernière fois depuis novembre 2021 et n’a pas vu ses enfants, désormais basés en France, depuis huit ans.

Le prix Nobel de Mohammadi fait suite à des manifestations de plusieurs mois à travers l’Iran déclenchées par la mort en septembre 2022 en détention de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée pour avoir prétendument bafoué les règles vestimentaires strictes de l’Iran pour les femmes.

Depuis la prison, Mohammadi a également exprimé son indignation face à ce qu’elle a décrit comme le « meurtre » de l’adolescente Armita Geravand, blessée à la tête alors qu’elle se trouvait dans le métro de Téhéran sans hijab.

Alors que les parents de Geravand sont apparus dans des images des médias d’État affirmant qu’un problème de tension artérielle, une chute ou peut-être les deux avaient contribué à la blessure de leur fille, des militants ont affirmé qu’elle aurait pu être poussée ou attaquée par la police des mœurs parce qu’elle ne portait pas de foulard, ce qui a été nié avec véhémence par les autorités.

Elle est décédée en octobre après un mois de coma.

Mohammadi, dans un message de gratitude pour le prix, lu par sa fille et publié sur le site Nobel, a décrit le hijab obligatoire comme un « moyen de contrôle et de répression imposé à la société et sur lequel la continuation et la survie de ce régime religieux autoritaire » le régime dépend ».