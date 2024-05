Stéphane Cardinale/Corbis via Getty Images

Le réalisateur iranien dissident Mohammad Rasoulof sera présent vendredi à Cannes à la projection de son film en compétition La graine de la figue sacrée.

Rasoulof a annoncé la semaine dernière qu’il avait quitté l’Iran et qu’il séjournait dans ce qu’il a décrit comme un « lieu non divulgué en Europe » dans une déclaration partagée avec la presse internationale.

Les représentants de Rasoulof ont confirmé à Deadline qu’il assisterait à la projection vendredi.

La nouvelle du voyage de Rasoulof en Europe est arrivée une semaine après que son avocat a confirmé que les autorités iraniennes avaient condamné le cinéaste à huit ans de prison pour « avoir signé des déclarations et réalisé des films et des documentaires ». Quelques jours après l’annonce de la sentence, La graine de la figue sacrée a obtenu une place en compétition à Cannes.

La graine de la figue sacrée L’histoire raconte l’histoire d’un juge d’instruction de Téhéran aux prises avec la paranoïa alors que les manifestations politiques à l’échelle nationale s’intensifient et que son arme disparaît mystérieusement.

Rasoulof a été dans la ligne de mire du gouvernement de la République islamique d’Iran tout au long de sa carrière pour avoir contesté son régime autoritaire. Lors de son dernier contact avec le régime radical iranien, il a été arrêté en juillet 2022 pour avoir signé une pétition intitulée « Déposez les armes » appelant les forces de sécurité à faire preuve de retenue face aux manifestations populaires.

Il a été libéré temporairement en février 2023 de la prison d’Evin à Téhéran en raison de problèmes de santé et est depuis assigné à résidence. L’année dernière, il a été invité à faire partie du jury de Cannes Un Certain Regard mais n’a pas pu accepter l’invitation après s’être vu interdire de quitter l’Iran.

Rasoulof, l’un des réalisateurs iraniens les plus éminents, entretient une longue relation avec Cannes. Ses films Les manuscrits ne brûlent pas (2013) et Un homme intègre (2017) a été présenté en première mondiale à Un Certain Regard en 2013 et 2017, remportant respectivement le prix Fipresci et le prix du meilleur film.