Mohammad Rasoulof reçoit une standing ovation à Cannes pour la graine de figue sacrée

Il semblerait que Cannes ait gardé le meilleur pour la fin.

« La graine de la figue sacrée », le drame de Mohammad Rasoulof sur une famille divisée à Téhéran à cause des pratiques oppressives du gouvernement iranien, a reçu une ovation enthousiaste de 12 minutes lors de sa première au Festival de Cannes vendredi dans les dernières heures du festival. . Rasoulof a risqué sa vie en se présentant à la projection après avoir fui l’Iran pour l’Europe le 13 mai pour éviter d’aller en prison. Il avait été condamné à huit ans de prison par les autorités iraniennes pour avoir réalisé un film critiquant le régime.

L’arrivée de Rasoulof à Cannes constitue donc une déclaration politique en soi. Et le public présent à l’intérieur du Palais l’a accueilli par des applaudissements nourris alors qu’il prenait place.

Les applaudissements ont repris au générique de fin du film (même si c’est Variété(la politique de commencer à programmer l’ovation debout une fois que les lumières de la maison s’allument), Rasoulof fondant en larmes et saluant avec enthousiasme le balcon. Ali Abbasi, le directeur du titre du concours « L’Apprenti », s’est tenu devant Rasoulof et a encouragé la foule à continuer d’applaudir – même si elle n’en avait pas besoin, car leurs acclamations devenaient de plus en plus fortes. Il y avait même une pancarte dans le public indiquant « Femme ! Vie! Liberté ! » (« Femme ! Vie ! Liberté ! »), le slogan de solidarité avec les femmes iraniennes qui manifestent pour leurs droits fondamentaux.

Au total, le film a reçu la plus grande ovation parmi les titres en compétition cette année – et juste avant la cérémonie de clôture du festival samedi. L’enthousiasme et le poids politique de « La graine de la figue sacrée » ont désormais consolidé son statut de favori pour la prestigieuse Palme d’Or du festival, qui sera décernée par un jury présidé par la réalisatrice Greta Gerwig.

Lors de la première de « La graine de la figue sacrée », il a remercié la foule en farsi, exprimant son espoir d’un avenir meilleur en Iran et affirmant que de nombreux acteurs du film n’avaient pas la permission de venir à Cannes. Sur le tapis rouge, Rasoulof – qui a déjà purgé une peine de prison en Iran pour le caractère politique de ses films – a brandi des images des stars Soheila Golestani et Missagh Zareh, qui n’ont pas pu quitter l’Iran pour la première. En plus de sa peine de prison, les autorités iraniennes ont fait pression sur lui pour qu’il retire « La graine de la figue sacrée » de Cannes et ont harcelé les producteurs et les acteurs du film. Dans une interview avec Variété Jeudi, Rasoulof a déclaré que Golestani avait été arrêté par les services de sécurité iraniens.

« La Graine de la Figue Sacrée » suit Iman (joué par Zareh), un « juge d’instruction du tribunal révolutionnaire de Téhéran, aux prises avec la méfiance et la paranoïa alors que les manifestations politiques à l’échelle nationale s’intensifient et que son arme disparaît mystérieusement », selon son synopsis officiel. . Le film met en vedette Mahsa Rostami dans le rôle de l’épouse d’Iman et Setareh Maleki dans le rôle de sa fille.

Rasoulof est un pilier de Cannes, ayant présenté en première son film « Goodbye » en 2011 dans la section Un Certain Regard, où il a remporté un prix de mise en scène ; « Manuscripts Don’t Burn » en 2013, également joué à Un Certain Regard et lauréat du prix FIPRESCI ; et « Un homme intègre » en 2017, qui a remporté le premier prix à Un Certain Regard.