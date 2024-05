Mohammad Rasoulof, réalisateur qui a fui l’Iran, apporte un message d’espoir à Cannes

Lors du tournage de son nouveau film « La graine de la figue sacrée », le réalisateur Mohammad Rasoulof a appris qu’il risquait huit ans de prison pour avoir réalisé des films critiquant la ligne dure du gouvernement iranien.

Rasoulof a donc fui l’Iran, s’est rendu en Allemagne, puis est arrivé en France la semaine dernière pour le Festival de Cannes. Après la première de « La graine de la figue sacrée » en compétition au festival vendredi soir et qui a reçu de très bonnes critiques, Rasoulof a promis de continuer à réaliser des films qui mettent en lumière la situation dans son pays.

« La République islamique a pris le peuple iranien en otage », a-t-il déclaré samedi lors d’une conférence de presse. « Il est donc très important de parler de cet endoctrinement. »

Situé sur fond de manifestations étudiantes à Téhéran, « La graine de la figue sacrée » suit un juge d’instruction du tribunal révolutionnaire de Téhéran dont la tâche d’approuver les condamnations à mort commence à peser lourdement sur lui et sa famille. La paranoïa du juge est attisée après la disparition de son arme, et alors qu’il commence à soupçonner sa femme et ses filles de conspirer contre lui, il prend des mesures drastiques pour déterminer qui est le coupable.