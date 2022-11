Mohammad Nabi quitte son poste de capitaine de l’Afghanistan, invoquant des désaccords avec la direction de l’équipe | Nouvelles du cricket

Mohammad Nabi a démissionné de son poste de capitaine de l’Afghanistan, invoquant des désaccords avec la direction de l’équipe et la frustration liée à la préparation comme raison de sa décision.

L’annonce de Nabi est intervenue peu de temps après la défaite en quatre points de l’Afghanistan contre l’Australie lors de leur dernier match du Groupe 1 à la Coupe du monde T20 vendredi.

Cette défaite a permis à son équipe de terminer sa campagne sans victoire, après avoir également subi des défaites contre l’Angleterre et le Sri Lanka et vu ses matchs avec la Nouvelle-Zélande et l’Irlande annulés.

Dans une déclaration aux supporters publiée sur son compte Twitter, Nabi a écrit : “Notre voyage en Coupe du monde T20 a pris fin, avec un résultat auquel ni nous ni nos supporters ne nous attendions. Nous sommes aussi frustrés que vous par le résultat des matches.

“Depuis un an, la préparation de notre équipe n’était pas au niveau qu’un capitaine voudrait ou dont il aurait besoin pour un grand tournoi.

“De plus, lors de certaines des dernières tournées, la direction de l’équipe, le comité de sélection et moi n’étions pas sur la même longueur d’onde, ce qui a eu des implications sur l’équilibre de l’équipe.

“Par conséquent, avec tout le respect que je vous dois, j’annonce effectivement immédiatement ma démission en tant que capitaine et je continuerai à jouer pour mon pays lorsque la direction et l’équipe auront besoin de moi.

“Je remercie chacun d’entre vous du fond du cœur qui est venu sur le terrain malgré les matchs affectés par la pluie et ceux qui nous soutiennent dans le monde entier, votre amour signifie vraiment beaucoup pour nous. Vive l’Afghanistan.”

Nabi, 37 ans, avait pris ses fonctions de capitaine avant la Coupe du monde T20 2021 aux Émirats arabes unis après la démission de Rashid Khan.