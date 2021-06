Mohammad Kaif soutient Naomi Osaka contre la position de boycott des médias et la sortie de Roland Garros

L’ancien joueur de cricket indien Mohammad Kaif a apporté son soutien à la position de la superstar du tennis Naomi Osaka sur le boycott des conférences de presse à Roland Garros. Le joueur de cricket a soutenu le joueur de tennis en tweetant que les joueurs devraient être autorisés à éviter les médias s’ils ne sont pas en bonne santé.

S’adressant à Twitter, Kaif a fait remarquer qu’il était grand temps que nous reconnaissions le problème de la santé mentale dans le sport et plus encore dans le tennis. Il a ajouté qu’au cricket, si un capitaine n’est pas dans un bon espace libre, il peut être soutenu par un entraîneur ou un senior, mais au tennis, il n’y a pas de disposition telle que le jeu est d’un seul joueur. « Soyons sensibles, les joueurs dans leurs moments faibles devraient être autorisés à éviter les médias », a-t-il ajouté.

Il est grand temps que nous reconnaissions la question de la santé mentale dans le sport. D’autant plus dans les sports individuels. Au cricket, un entraîneur ou un joueur senior peut être une option de remplacement pour un capitaine, mais pas au tennis. Soyons sensibles, les joueurs dans leurs moments faibles devraient être autorisés à éviter les médias. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) 1 juin 2021

Osaka a fait la une des journaux lorsqu’elle n’a pas assisté à la conférence de presse après sa victoire au premier tour dimanche à Roland-Garros. L’association a imposé une amende de 15 000 $ et l’a même avertie de l’expulsion du tournoi. Cependant, la star du tennis japonaise s’est retirée du tournoi lundi. Dans une déclaration publiée sur Twitter, Osaka a déclaré qu’elle ne voulait jamais être une distraction dans le tournoi et ne banaliserait jamais le terme mental à la légère. Elle souffre de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et a eu beaucoup de mal à y faire face. Elle a en outre déclaré qu’elle était introvertie et qu’elle subissait d’énormes vagues d’anxiété devant les médias du monde entier.

La superstar du tennis a également soutenu le soutien d’autres sportifs, notamment Coco Gauff, Serena Williams et Billie Jean. Serena a dit qu’elle avait de la peine pour Naomi. Tout le monde n’est pas pareil. Tout le monde a une façon individuelle de gérer les pressions et le mieux que l’on puisse faire est de la laisser gérer les problèmes à sa manière.

C’est incroyablement courageux que Naomi Osaka ait révélé sa vérité sur sa lutte contre la dépression. En ce moment, l’important est que nous lui donnions l’espace et le temps dont elle a besoin. Nous lui souhaitons bonne chance. – Billie Jean King (@BillieJeanKing) 31 mai 2021

Alors que Billie a tweeté qu’il était incroyablement courageux pour Osaka de révéler sa lutte contre la dépression. En ce moment, ce qui est important, c’est de lui donner l’espace et le temps dont elle a besoin.

