Mohammad Hussamuddin, Lakshya Chahar avancent vers les quartiers

Mohammad Hussamuddin a montré son expérience et son tempérament pour décrocher une victoire serrée et se qualifier pour les quarts de finale lors de la deuxième journée des championnats asiatiques de boxe d’élite ASBC à Amman, en Jordanie, mercredi.

Le médaillé de bronze du CWG 2022 Hussamuddin (57 kg) affrontait le Seiitbek Uulu Munarbek du Kirghizstan en pré-quart de finale. Le boxeur indien a commencé sur une note brillante et a montré sa supériorité technique et sa boxe propre au premier tour, mais son adversaire est revenu en force au deuxième tour pour effectuer un retour.

Les deux boxeurs avaient tout pour jouer au dernier tour et ils ont commencé à attaquer dès le début, mais Hussamuddin a gardé son sang-froid et a décroché des coups plus précis et a esquivé son adversaire de manière constante pour assurer un verdict partagé 3-2 en sa faveur.

Il affrontera le Pakistanais Ilyas Hussain en quart de finale.

Tard mardi soir, Lakshya Chahar (80 kg) a blanchi Shabbos Negmat du Tadjikistan 5-0 dans le combat de pré-quart de finale pour se qualifier pour les quarts de finale.

Sparsh devrait affronter le médaillé de bronze olympique et champion du monde en titre Saken Bibossinov dans le combat de pré-quart de finale.

Deux boxeurs indiens – Savita (50 kg) et Kapil (86 kg) seront en action en huitièmes de finale.

La compétition voit la participation de 267 boxeurs des 27 meilleures nations de boxe.

Hommes : Govind Sahani (48 kg), Sparsh Kumar (51 kg), Ananta Chopade (54 kg), Md. Hussamuddin (57 kg), Etash Khan (60 kg), Shiva Thapa (63,5 kg), Amit Kumar (67kg), Sachin (71kg), Sumit (75kg), Lakshya (80kg), Kapil (86kg), Naveen (92kg), Narender (+92kg).

Femmes : Monika (48kg), Savita (50kg), Minakshi (52kg), Sakshi (54kg), Preeti (57kg), Simranjit (60kg), Parveen (63kg), Ankushita Boro (66kg), Pooja (70kg), Lovlina Borgohain (75kg), Saweety (81kg) ), Alfiya Pathan (+81kg).

