Mohammad Hussamuddin donne à l’Inde un départ gagnant aux championnats asiatiques de boxe alors qu’il atteint les quarts

L’Inde Mohammad Hussamuddin a commencé la campagne indienne sur une note gagnante aux Championnats asiatiques de boxe ASBC 2021 en battant Makhmud Sabyrkhan à Dubaï lundi. Le médaillé de bronze aux Jeux du Commonwealth a fait un départ prudent contre le boxeur kazakh. Cependant, avec un mouvement rapide et une contre-attaque, l’Indien a tenu un avantage sur son adversaire et a remporté une victoire de 5-0 pour se qualifier pour les quarts de finale. Hussamuddin aura un défi de taille lors du dernier match des huitièmes de finale de la tête de série et championne du monde en titre Mirazizbek Mirzahalilov, de l’Ouzbékistan, mardi.

Plus tard ce soir, le jour de l’ouverture des championnats, deux autres pugilistes indiens Shiva Thapa (64 kg) et Sumit Sangwan (81 kg) seront vus en action lors de leurs matchs d’ouverture respectifs.

Le médaillé de bronze des Championnats du monde Simranjit Kaur et trois autres pugilistes indiens chercheront à confirmer les médailles pour le pays alors qu’ils se battront en quarts de finale le deuxième jour des Championnats asiatiques de boxe ASBC 2021 à Dubaï mardi.

Sakshi (54kg), Jasmine (57kg) et Sanjeet (91) sont les autres Indiens qui seront en action dans les 8 dernières étapes de leurs catégories respectives lors du prestigieux événement organisé conjointement par la Fédération indienne de boxe (BFI) et Fédération de boxe des Émirats arabes unis.

Le boxeur olympique Simranjit affrontera l’Ouzbékistan Raykhona Kodirova en quart de finale des 60 kg. Le double champion du monde jeunesse Sakshi affrontera Ruhafzo Haqazarova du Tadjikistan. Dans la catégorie poids plume féminin, Jasmine, qui a récemment eu une première sortie internationale glorieuse au tournoi de Boxam où elle a décroché la médaille d’argent, affrontera le boxeur mongol Oyuntsetseg Yesugen.

Chez les hommes, Sanjeet, qui a reçu un laissez-passer au premier tour, fera face à un défi de Jakhon Qurbonov du Tadjikistan. Shiva Thapa (64 kg) participera également à un match du 8e tour mardi s’il progresse.

Les championnats en cours, qui marquent le retour de la boxe internationale en Asie après la pandémie de Covid-19, ont été témoins de la présence de 150 pugilistes de 17 comtés, y compris des nations de boxe fortes telles que l’Inde, l’Ouzbékistan, les Philippines et le Kazakhstan. Le meilleur spectacle de l’Inde au championnat asiatique a eu lieu lors de la dernière édition en 2019 à Bangkok où ils ont remporté 13 médailles sans précédent, dont

