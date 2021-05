Mohammad Hosseini sur la connexion à vos fans de manière positive | Nouvelles des gens

Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Vous êtes peut-être l’une des personnes les plus agréables au monde, mais vous ne ferez inévitablement pas appel à certaines personnes. Nous sommes tous différents avec des goûts et des dégoûts extrêmement variés. Une personne peut avoir un trait que certaines personnes trouvent charmant et d’autres jugent ennuyeux. Selon l’acteur Mohammad Hosseini, pour ceux qui sont aux yeux du public, vous ne pouvez pas laisser les opinions dicter votre vie.

En ce qui concerne le monde en ligne, les gens peuvent aller d’agréable à désagréable. L’une des leçons les plus importantes que les personnalités publiques et les célébrités doivent apprendre est que les sentiments personnels viennent en deuxième position. Vous devez apprendre à ignorer les autres et à suivre votre passion, quoi qu’il arrive. L’acteur principal Mohammad Hosseini partage: «Se séparer des opinions des autres peut être aussi difficile que nécessaire.»

En tant que personne toujours aux yeux du public, Mohammad Hosseini connaît très bien cet équilibre. Après tout, la réputation d’une célébrité est importante, mais cela ne devrait pas nuire à son niveau de stress. Mohammad Hosseini explique: «Une grande majorité du temps, les célébrités, les mannequins et les stars des médias sociaux sont médités avec amour et admiration de la part de leurs fans et adeptes. Cependant, dans le Web anonyme des médias sociaux, les trolls ciblent souvent des personnalités publiques avec des commentaires méchants. » Il ajoute: «Dans de tels scénarios, il faut se souvenir d’une chose: arrêter de s’inquiéter de ce que pensent les autres.»

Lorsqu’il s’agit d’interagir avec vos fans, l’objectif est de se connecter, de s’engager et de profiter des conversations. Cependant, si vous êtes trollé, vous devez soit prendre des mesures et bloquer ces comptes. Mohammad Hosseini déclare que «Ne pas laisser les commentaires haineux affecter votre bien-être mental et votre image de soi est tout aussi important. Les célébrités et ceux qui vivent leur vie ouvertement dans le domaine public doivent savoir où tracer une ligne. Vous devez arrêter de vous soucier des haineux et de ceux qui essaient de vous abattre sans raison. «

Bien que les commentaires ou suggestions constructifs soient plus que bienvenus, les célébrités ne devraient pas prêter attention aux commentaires méchants. «Les opinions comptent lorsqu’elles visent à vous édifier, mais elles ne le sont pas lorsqu’elles visent uniquement à vous abattre», conclut Mohammad Hosseini.

L’acteur doit comprendre que le succès nécessite beaucoup de sacrifices. Plus précisément, cette carrière demande beaucoup de temps, d’argent et d’efforts. Pendant la phase de démarrage, attendez de longues heures et soyez prêt pour le coût que cela vous coûtera. Même si vous aimez votre passion, vous n’aimerez peut-être pas le voyage qu’il faut pour y arriver. Vous devez vous concentrer sur les résultats finaux, dont l’un est le bonheur, partage l’acteur Mohammad Hosseini.

L’une des questions les plus importantes qu’une personne puisse se poser est de savoir ce qui la rend heureuse. S’agit-il de la stabilité financière, de la poursuite d’intérêts, de passer du temps avec des amis et de la famille, de voyager, de certains objets tangibles ou d’emmener votre chien au parc? La question suivante est la suivante: de quoi une personne a-t-elle besoin pour atteindre ce bonheur? Selon l’acteur Mohammad Hosseini, il faut commencer avec du temps et de l’argent.

«Plus précisément, le temps, c’est de l’argent, et si l’argent ne peut pas acheter le bonheur, il est beaucoup plus facile de faire les choses qui vous rendent heureux», déclare cette sage célébrité. Certaines personnes ne donnent pas des ailes à leurs idées immédiatement, mais travaillent à un autre emploi pour rassembler leurs coûts de démarrage ou acquérir de l’expérience. D’autres passent des années à travailler avant de réaliser qu’ils veulent un changement dans leur vie et suivent leur passion.

Mohammad Hosseini précise: «Les gens font cela parce qu’ils préfèrent travailler pour eux-mêmes plutôt que pour quelqu’un d’autre.» Mohammad Hosseini est directe dans ses conseils que la première année de quelque chose de nouveau peut être brutale, mais le travail acharné et les longues journées porteront leurs fruits à mesure que votre entreprise deviendra rentable. «Considérez cela comme un investissement en vous-même et le bonheur étant un retour sur investissement», ajoute-t-il.

Comme COVID 19 a gardé les gens à l’intérieur, l’utilisation d’Internet et des médias sociaux a explosé, avec plus de clients potentiels que jamais faisant défiler Instagram alors qu’ils seraient habituellement au bureau. Mohammad Hosseini explique: « Ces personnes seront probablement heureuses de se connecter avec des célébrités et des stars qui fournissent une dose quotidienne de motivation en ces temps sombres. »

«Pour trouver le bonheur lors du lancement de votre propre marque personnelle, vous devez construire votre entreprise autour de quelque chose qui vous passionne ainsi que votre public», déclare l’acteur. La dernière chose que vous voulez faire est de créer quelque chose qui ne vous motive pas. «Vous devez vous réveiller enthousiasmé par votre marque, pas misérable. Posez-vous une question, «Comment investir dans mon bonheur» et laisser les choses se mettre en place à partir de là », conclut Mohammad Hosseini.

Il y a d’innombrables utilisateurs de médias sociaux en compétition pour les abonnés alors qu’ils créent des marques, des blogs et des entreprises. Pourtant, parfois, les gens se sabotent en se concentrant sur trop de choses pour capturer des adeptes plutôt que de souligner le cœur de ce qu’ils représentent. C’est là que le minimalisme joue un rôle crucial dans les médias sociaux. Beaucoup de gens n’utilisent pas ce concept parce qu’ils ne savent pas comment le faire.

COVID-19 a transformé le monde en un nouvel endroit. Cependant, certaines choses tiennent leur terrain en toutes circonstances. Dans une conversation récente, l’acteur Mohammad Hosseini a parlé de trois choses sur lesquelles les marques doivent se concentrer dans la nouvelle normalité: le minimalisme, l’agitation et la recherche de sens.

Beaucoup de gens pensent à tort que vous devez tout mettre en œuvre pour promouvoir votre marque. Cela peut fonctionner pour certaines marques, mais il y a une ligne fine entre trop et une stratégie efficace. Mohammad Hosseini partage: «Le minimalisme est défini comme un style ou une technique basé sur la parcimonie et la simplicité. Par conséquent, le minimalisme dans votre image de marque personnelle élimine les distractions

et se concentre sur ce que vous avez à offrir. » Cela vous permet de vous concentrer sur la mise à l’échelle de votre marque et les stratégies que vous utiliserez pour y parvenir.

Mohammad Hosseini précise plus loin: «Le minimalisme mène directement à l’agitation, ce qui peut être une voie majeure vers le succès. Comprenez ce terme car il est essentiel dans le monde en ligne. » Lorsqu’il n’est pas utilisé comme argot, l’agitation signifie une activité occupée et un travail énergique. Hustle signifie également conduire votre entreprise avec assurance et être compétitif. Lorsque Mohammad Hosseini déclare l’importance de la bousculade, il se réfère à «fixer des objectifs réalistes, travailler efficacement et stratégiquement, car ce sont des éléments essentiels du succès».

Enfin, mais c’est peut-être le plus important, les gens doivent trouver un sens à leur travail. Selon Mohammad Hosseini, «Lorsque vous vous préparez à un lancement, vous devez trouver un sens à votre propre marque. Si vous ne vous connectez pas à votre marque, comment votre public est-il censé le faire? »

Ceux qui trouvent un sens à leur travail mettent plus d’énergie et d’efforts. Cela s’applique non seulement aux acteurs, aux célébrités et aux influenceurs, mais aussi aux personnalités publiques, aux marques et aux entreprises. Non seulement cela se traduit par une image de marque positive, mais cela conduit également le public à croire en votre marque et à établir des relations mutuelles à long terme.

(Clause de non-responsabilité: ceci est un contenu vedette)