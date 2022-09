Mohammad Faiz soulève le trophée et remporte un prix en argent Rs 15 lakh

La deuxième saison de Superstar Singer 2, l’émission de télé-réalité chantée pour enfants a organisé sa grande finale le samedi 3 septembre, et Mohammad Faiz de Jodhpur a été déclaré champion. Le chanteur de 14 ans a soulevé le trophée et a remporté le prix en espèces de Rs 15 lakh dans le spectacle jugé par Javed Ali, Alka Yagnik et Himesh Reshammiya.

En finale, Faiz a battu Mani de Dharamkot, Sayisha Gupta de Mohali, Pranjal Biswas du Bengale occidental, Rituraj du Kerala et Aryananda R Babu du Kerala. Il appartenait à l’équipe appelée Arunita ke Ajoobe, dirigée par Arunita Kanjilal, une célèbre chanteuse classique et semi-classique indienne du Bengale occidental. Salman Ali, Pawandeep Rajan, Sayli Kamble et Mohd. Les danois étaient les autres capitaines.

Faiz s’est même rendu sur son Instagram et a partagé ses moments gagnants sous la forme d’une série de photos de la grande finale. Après sa victoire, Faiz a écrit une longue note remerciant toute l’équipe de l’émission, y compris ses co-concurrents, juges, capitaines, l’hôte Aditya Narayan, l’équipe créative et ses fans.





LIRE | Superstar Singer 2 : Himesh Reshammiya, Javed Ali, Alka Yagnik rendent hommage au regretté chanteur KK

Après avoir remporté l’émission qui a été créée le 23 avril plus tôt cette année, Mohammad Faiz a déclaré à Pinkvilla : “Je suis très heureux et reconnaissant pour l’amour et la renommée reçus grâce à cette émission”, et a révélé ce qu’il ferait avec le prix en ajoutant, “Je vais le remettre à mes parents car j’ai participé à l’émission pour eux uniquement.”

Lorsque le gagnant a été interrogé sur la réaction de sa famille lorsqu’il a remporté l’émission, il a déclaré : “Tout le monde est très ému et ils ont eu des larmes de joie qui ont coulé sur leurs joues lorsque mon nom a été annoncé comme gagnant. Comme moi, même eux laissent lentement passer cette nouvelle s’enfonce.”