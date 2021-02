Mohammad Bin Salman de l’Arabie saoudite complice du meurtre de Jamal Khashoggi, selon un rapport américain

WASHINGTON – Le prince héritier et dirigeant de facto d’Arabie saoudite, Mohammad Bin Salman, a approuvé une opération « pour capturer ou tuer » le chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi, selon un rapport des renseignements américains récemment déclassifié publié vendredi.

Les responsables des services de renseignement américains sont arrivés à cette conclusion sur la base de plusieurs facteurs, notamment l’implication directe d’un haut conseiller de Bin Salman dans le meurtre de Khashoggi et « le soutien du prince héritier à l’utilisation de mesures violentes pour faire taire les dissidents à l’étranger », indique le rapport.

« Depuis 2017, le prince héritier exerce un contrôle absolu sur les organisations de sécurité et de renseignement du Royaume, ce qui rend hautement improbable que des responsables saoudiens auraient mené une opération de cette nature sans l’autorisation du prince héritier », indique le document de quatre pages publié par le Bureau du renseignement national.

Les législateurs ont déclaré que le rapport tant attendu exigeait une réponse américaine énergique – y compris des sanctions possibles pour le prince héritier, connu sous ses initiales sous le nom de MBS.

« Les plus hauts niveaux du gouvernement saoudien, y compris le prince héritier Mohammed ben Salmane, sont coupables du meurtre du journaliste et résident américain Jamal Khashoggi », a déclaré le représentant Adam Schiff, D-Calif., Président du comité du renseignement de la Chambre.

« L’administration Biden devra suivre cette attribution de responsabilité avec de graves répercussions sur toutes les parties responsables qu’elle a identifiées, et également réévaluer nos relations avec l’Arabie saoudite », a déclaré Schiff.

Mais l’administration Biden a rapidement signalé qu’elle n’agirait pas directement contre le prince héritier.

Le département d’État a déclaré qu’il utiliserait une « interdiction de Khashoggi » pour imposer des restrictions de visa « à ceux qui se livrent à des attaques extraterritoriales contre des journalistes ou des militants ».

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que la nouvelle politique de restriction des visas s’appliquerait à 76 Saoudiens soupçonnés d’avoir menacé des dissidents à l’étranger, y compris, mais sans s’y limiter, le meurtre de Khashoggi.

Le département du Trésor a également annoncé des sanctions contre Ahmed al-Assiri, un haut fonctionnaire de l’armée saoudienne qui a été limogé de ses fonctions après le meurtre de Khashoggi.

Mais le prince héritier n’a pas été visé dans les actions de vendredi – une décision que Blinken a défendue dans le cadre d’une stratégie visant à préserver une alliance américaine essentielle.

« La relation avec l’Arabie saoudite est plus grande que n’importe quel individu », a déclaré Blinken aux journalistes lors d’une conférence de presse vendredi. Il a déclaré que l’alliance de l’Amérique avec l’Arabie saoudite restait importante et a réitéré le soutien des États-Unis à la capacité du royaume à se défendre.

« Et donc ce que nous avons fait par les actions que nous avons prises n’est vraiment pas de rompre la relation mais de la recalibrer », a déclaré Blinken.

Il a fait valoir que la publication du rapport des services de renseignement était en soi une étape importante, mettant en lumière le meurtre de Khashoggi. Et il a déclaré que l’administration Biden procédait à un examen continu des ventes d’armes pour s’assurer que les États-Unis cessaient d’envoyer des armes offensives au royaume.

Les remarques de Blinken sont susceptibles de mettre en colère et de décevoir les législateurs et les défenseurs des droits de l’homme.

Un groupe de défense des droits de l’homme fondé par Khashoggi a appelé le président Joe Biden à imposer des sanctions sévères à Bin Salman.

« L’administration Biden et d’autres gouvernements internationaux devraient tenir MBS pour responsable du meurtre de Khashoggi en lui imposant la gamme complète des sanctions, y compris le gel des avoirs », a déclaré vendredi le groupe Démocratie pour le monde arabe maintenant. «Le Federal Bureau of Investigation devrait également ouvrir une enquête pénale sur le meurtre d’un résident américain, comme ils l’ont fait pour d’autres Américains exécutés à l’étranger.»

Les législateurs ont applaudi les premières mesures de Biden, mais ils veulent une refonte plus radicale de l’alliance américano-saoudienne et une action directe face à l’Arabie saoudite au sujet de son bilan en matière de droits humains.

«Aujourd’hui, le gouvernement des États-Unis a finalement reconnu ce que le reste du monde savait déjà: le prince héritier saoudien Mohamed ben Salmane a personnellement approuvé l’opération au cours de laquelle des assassins saoudiens ont brutalement enlevé, démembré et assassiné le journaliste et résident américain Jamal Khashoggi,» le sénateur Bob Menendez, le président de la commission des relations extérieures du Sénat, a déclaré vendredi.

« J’espère que ce n’est qu’une première étape et que l’administration envisage de prendre des mesures concrètes pour tenir le prince héritier Mohammed ben Salmane personnellement responsable de son rôle dans ce crime odieux », a déclaré Menendez.

Le rapport des renseignements a été publié un jour après que Biden se soit entretenu par téléphone avec le roi saoudien Salman, présenté comme une conversation de routine entre chefs d’État alors que Biden entamait sa présidence. Un résumé de la conversation à la Maison Blanche ne faisait aucune mention du meurtre de Khashoggi et a plutôt déclaré que les hommes avaient discuté du partenariat de longue date des pays.

Khashoggi, un résident américain qui avait critiqué la famille dirigeante saoudienne, a été tué dans un consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre 2018.

Le prince héritier a nié avoir ordonné le meurtre de Khashoggi. Les responsables saoudiens ont reconnu que des membres du royaume avaient commis le meurtre, mais ils l’ont décrit comme une opération voyous qui a mal tourné.

En 2019, un tribunal d’Arabie saoudite a condamné cinq personnes à mort pour le meurtre de Khashoggi, mais il n’a pas blâmé la famille royale. Les critiques ont qualifié les procédures saoudiennes de « moquerie » et de blanchiment.

Le rapport du DNI note que l’équipe saoudienne de 15 membres qui est arrivée à Istanbul le 2 octobre 2018 comprenait des fonctionnaires qui travaillaient pour ou étaient associés à une aile de la Cour royale saoudienne.

« L’équipe comprenait également sept membres du service de protection individuelle d’élite de Muhammad bin Salman, connu sous le nom de Force d’intervention rapide (RIF) », indique le rapport. « Le RIF … existe pour défendre le prince héritier, ne répond qu’à lui, et avait directement participé à des opérations antérieures de répression des dissidents dans le Royaume et à l’étranger sous la direction du prince héritier », indique le rapport. « Nous jugeons que les membres du RIF n’auraient pas participé à l’opération contre Khashoggi sans l’approbation de Muhammad bin Salman. »

Les responsables du renseignement notent également que MBS considérait Khashoggi comme une menace pour le royaume et soutenait sa réduction au silence.

« Bien que les responsables saoudiens aient pré-planifié une opération non spécifiée contre Khashoggi, nous ne savons pas combien de temps à l’avance les responsables saoudiens ont décidé de lui faire du mal », indique le rapport.

L’administration Trump avait refusé de publier le rapport non classifié sur le meurtre de Khashoggi, bien qu’il ait été mandaté par le Congrès. L’ancien président Donald Trump et son gendre, Jared Kushner, ont cultivé des liens étroits avec la famille royale, et avec Bin Salman en particulier.

Trump a également refusé de condamner publiquement le rôle du dirigeant saoudien dans la mort de Khashoggi.

« Il se pourrait très bien que le prince héritier ait eu connaissance de cet événement tragique – peut-être qu’il l’a fait et peut-être qu’il ne l’a pas fait! » Trump a déclaré dans un communiqué près de deux mois après le meurtre. « Le monde est un endroit très dangereux! »

Mais lors de réunions à huis clos, la propre directrice de la CIA de Trump, Gina Haspel, a déclaré aux membres du Congrès que le prince héritier avait dirigé le meurtre de Khashoggi. La libération de vendredi est susceptible d’alimenter le débat sur l’alliance de l’Amérique avec l’Arabie saoudite – et sur l’avenir de MBS en tant que roi en attente de l’Arabie saoudite.

À la suite du meurtre de Khashoggi, les législateurs des deux parties ont fait pression pour une réévaluation de l’alliance américano-saoudienne, votant, par exemple, pour interdire certaines ventes d’armes au royaume. Trump a annulé ces efforts, mais Biden a signalé sa volonté d’être plus conflictuel avec les Saoudiens.

Le représentant Tom Malinowski, un démocrate du New Jersey qui a rédigé la législation exigeant le rapport DNI, a déclaré qu’il voulait « une déclaration claire du gouvernement américain selon laquelle (MBS) était responsable » comme une forme de responsabilité. Cette disposition exigeait que le DNI fournisse au Congrès une liste de tous les responsables saoudiens responsables de la mort de Khashoggi.

Malinowski a déclaré qu’il espérait que le rapport susciterait un débat sur le leadership de MBS.

« Il s’agit de responsabiliser les individus et d’envoyer un signal aux dirigeants saoudiens que peut-être donner à cet individu imprudent un pouvoir absolu pour les 50 prochaines années ne serait peut-être pas la meilleure idée », a-t-il déclaré dans une interview l’année dernière.

En 2019, un expert de haut niveau des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires a également trouvé des «preuves crédibles» que des hauts fonctionnaires en Arabie saoudite – y compris MBS – étaient impliqués dans la mort de Khashoggi.

L’enquête de l’ONU, dirigée par la rapporteuse spéciale Agnès Callamard, a fourni de nouveaux détails, y compris des extraits de conversation entre Khashoggi et ses assassins saoudiens. Callamard a exhorté le gouvernement américain à ouvrir une enquête du FBI sur le meurtre de Khashoggi et à engager des poursuites pénales aux États-Unis pour les responsables, entre autres mesures.

