Mohammad Abbas a revendiqué des chiffres étonnants de 6-11 pour le Hampshire alors que Middlesex a été éliminé pour 79

Mohammad Abbas a décroché un triplé dans une superbe période d’ouverture de bowling qui a mis le Hampshire sur la bonne voie pour la victoire sur Middlesex lors de leur affrontement LV = County Championship à l’Ageas Bowl.

Abbas a déchiré le premier ordre du Middlesex, frappant avec ses cinquième, sixième et septième livraisons sur deux overs – Max Holden (2), Nick Gubbins (0) et Steve Eskinazi (3), les batteurs malchanceux – en route vers de beaux chiffres de 6- 11 à partir de 11 overs.

Le matelot Brad Wheal a également marqué 3-9 en 3,4 overs alors que Middlesex a été éliminé pour 79 – leur score le plus bas contre le Hampshire depuis 65 ans – en réponse au total de 319 premières manches du Hampshire.

5⃣ POUR ABBAS! 🖐 Mohammad Abbas a des chiffres stupéfiants de 5 pour 6 alors que le Hampshire réduit Middlesex à 23-5 au déjeuner du deuxième jour à l’Ageas Bowl! 🎥 @ECB_Cricket Consultez les derniers scores ici 👇 – Sky Sports Cricket (@SkyCricket) 16 avril 2021

Peut-être conscient de perdre contre Essex il y a quatre ans après avoir appliqué la suite, le skipper du Hampshire James Vince a choisi de battre à nouveau et, bien qu’ils aient perdu leurs deux premiers guichets avec seulement deux points au tableau, Sam Northeast (99no) et Ian Holland ( 90no) a mené une superbe reprise jusqu’aux souches avec un stand ininterrompu de 202 points – les hôtes menant par un énorme 444 points à l’entrée de la troisième matinée.

Ailleurs dans le groupe 2

Ollie Pope et Ben Foakes épargnés Surreyrougit un peu avec un quatrième guichet ininterrompu de 160 qui a empêché les Leicestershire de prendre le contrôle de leur affrontement au Kia Oval.

L’Anglais Ollie Pope est revenu en forme pour Surrey avec la chauve-souris et en lorgnera une centaine le troisième jour

Surrey avait glissé à 93-3 en réponse aux 375 de Leicestershire avant que le couple anglais Pope (92no) et Foakes (68no) ne les rallie à 253-3 par des souches le deuxième jour.

Mark Stoneman a été le premier guichet à tomber pour l’équipe locale, pour 24, Hashim Amla pour 22 et Rory Burns pour 36 sur le coup de thé.

Le beau siècle de Sam Evans pour le Leicestershire prend fin le 138 alors qu’il est joué par le spinner du Surrey Amar Virdi (🎥 ECB) Consultez les derniers scores ici 👇 – Sky Sports Cricket (@SkyCricket) 16 avril 2021

Plus tôt, le Leicestershire – qui a repris la journée avec 215-3 lors de ses premières manches – a finalement été éliminé pour 375, avec le centurion Sam Evans finalement licencié pour 138 par le offspinner Amar Virdi (3-75).

Le sixième siècle de première classe de James Bracey transporté Gloucestershire jusqu’à 301-8 en réponse à Somerset312 lors de la deuxième journée de leur affrontement de groupe 2.

James Bracey a frappé une centaine pour le Gloucestershire pour renforcer ses espoirs d’un appel à l’Angleterre Test

Bracey a amélioré ses perspectives en Angleterre en contribuant 118 en une manche de 12 minutes à moins de six heures. Le capitaine Chris Dent a également contribué 50 et Matt Taylor un 53 meilleur en carrière, tandis que Craig Overton (3-60) était le choix de l’attaque de bowling Somerset.

Groupe 3

Une centaine de Stiaan van Zyl et un meilleur 97 en carrière de George Garton ont ouvert la voie pour Sussex, qui s’est remis d’une mini oscillation d’ordre intermédiaire pour mener Glamorgan par 196 courses à la fin de la deuxième journée de leur match à Cardiff.

George Garton a chuté de trois points en moins d’un siècle dans ses manches agressives d’ordre inférieur pour Sussex

Sussex a poursuivi son excellent départ pour ses premières manches, avec Aaron Thomason (67) et Tom Haines (87) établissant une plate-forme en voyant l’équipe à 211-1 au déjeuner.

Trois guichets pour sept manches signifiaient soudainement que Glamorgan s’était donné une ouverture pour revenir dans le match, mais ensuite Van Zyl et Garton, plus un 67 invaincu pratique d’Ollie Robinson, ont vu Sussex bien au-delà du total de leurs adversaires alors que les visiteurs fermaient. sur 481-9.

À Emirates Old Trafford, une forte exposition de LancashireLes quilleurs de l’équipe locale ont le contrôle total, avec une avance de 188 points, contre Northamptonshire après une deuxième journée qui a vu la chute de 12 guichets.

Seul un rallye tardif d’Adam Rossington (49) et Simon Kerrigan (45), qui ont mis 82 pour le neuvième guichet, a stoppé la chute des guichets Northants, alors qu’ils se sont retrouvés en difficulté sur 87-8 avant de se rallier légèrement à 177 tous.

0:18 Matt Parkinson du Lancashire a remué les souvenirs de la livraison légendaire de Shane Warne à Mike Gatting en 1993 avec ce bal sensationnel à Adam Rossington du Northamptonshire. (Vidéo: BCE.) Matt Parkinson du Lancashire a remué les souvenirs de la livraison légendaire de Shane Warne à Mike Gatting en 1993 avec ce bal sensationnel à Adam Rossington du Northamptonshire. (Vidéo: BCE.)

Plus tôt dans la journée, les visiteurs avaient subi une première heure frustrante alors que Tom Hartley (25) et Matt Parkinson (21no) atteignaient leurs scores les plus élevés en première classe pour porter le total de premières manches du Lancashire à 305.

Lancs a terminé la journée à 60-0 dans leur deuxième manche, avec Keaton Jennings 23 pas dehors et Alex Davies 36 pas dehors.

Yorkshire conduire Kent par 120 alors qu’ils se classent 6-0 dans leur deuxième manche par moignons le deuxième jour à Canterbury, après avoir éliminé leurs hôtes pour 265.

Le Yorkshire avait fait 379 lors de leurs premières manches, Steven Patterson en ajoutant 38 avant de réclamer 3-43. Duanne Olivier (3-55) a également pris trois guichets pour laisser Kent en danger de suivre, mais ils se sont quelque peu remis, avec Darren Stevens, 44 ans, qui avait déjà pris 4-60, marquant le meilleur avec 52.

Groupe 1

Scott Borthwick et Brydon Carse ont pris deux guichets chacun pour Durham quitter Essex face à une première défaite à domicile au championnat du comté depuis près de trois ans.

Legspinner Borthwick (2-31), qui avait mis les visiteurs aux commandes avec un 100 premières manches, a remporté Ryan ten Doeschate (16) et Adam Wheater (6) en succession rapide, après que Carse (2-47) eut brisé un stand d’un siècle entre le fabricant Dan Lawrence (76) et Tom Westley (38).

L’Essex, qui a été éliminé pour 96 lors de leurs premières manches le premier jour, a terminé la journée sur 208-6, avec une mince avance de 45 – Paul Walter reprendra le troisième matin sur 49 non sorti.

À Trent Bridge, Nottinghamshire se mettre en position de force après le deuxième jour de leur affrontement avec Warwickshire, clôturant avec une avance de 200 et avec huit guichets de deuxième manche en main, alors qu’ils cherchent une première victoire au cricket de première classe depuis juin 2018.

Le Nottinghamshire et l’Angleterre Stuart Broad ont remporté trois guichets du Warwickshire lors de leurs premières manches

Joe Clarke (50no), qui a marqué un siècle à chaque manche lorsque ces équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en 2019, avait l’air sous une forme inquiétante et lui et Haseeb Hameed (51no) ont affiché des demi-siècles pour tirer parti de l’avantage de 72 points des hôtes au fin des premières manches ».

Plus tôt, le Warwickshire a confirmé que le premier match d’Angleterre, Dom Sibley, avait subi une petite fracture au deuxième doigt de sa main droite lorsqu’il avait posé un crochet au premier glissement jeudi et qu’en son absence, ils étaient tous partis pour 201.

Stuart Broad (3-50) et le débutant étranger Dane Paterson (3-61) ont terminé avec trois guichets chacun, tandis que le spinner du bras gauche Liam Patterson-White (1-10) a suivi son beau 73 invaincu lors de la première journée avec le pivot. guichet de Sam Hain pour 72.

Ailleurs, Matt Critchley rehaussé sa réputation grandissante avec un transport à trois guichets comme Derbyshire a continué de dominer son match à domicile contre le Worcestershire.

Critchley (3-56) a poursuivi son siècle le premier jour en prenant trois guichets avec sa patte pour réduire le Worcestershire sur 243-7 à la fin, encore 147 points derrière le décompte des premières manches du Derbyshire.

Tom Fell a frappé 69 pour les visiteurs et Riki Wessels 60, mais aucun des deux n’a pu aller plus loin au-delà de leurs demi-siècles.