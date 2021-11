Mohamed Salah supplanté par les arrières latéraux Reece James et Trent Alexander-Arnold dans le tableau des classements de puissance | Actualités footballistiques

Qui est brûlant en Premier League en ce moment ? Sky Sports classe chaque joueur au cours des cinq dernières journées de match…

Arrière latéral de Chelsea Reece James est toujours le joueur le plus en forme de la ligue après avoir réclamé une passe décisive pour le superbe but à longue distance de N’Golo Kante lors d’une victoire 3-0 sur Leicester – portant son total à huit buts en seulement sept départs en championnat.

Trent Alexander-Arnold s’est classé deuxième avec deux passes décisives habituelles dans la démolition 4-0 contre Arsenal – un coéquipier qui dépasse Mohamed Salah (No 3), qui a marqué son 11e but de la saison contre les Gunners.

Image:

Les arrières droits anglais Reece James et Trent Alexander-Arnold sont actuellement en tête du classement de la Premier League



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un résumé de tous les matchs de Premier League de la semaine de match 12 alors que Watford a battu Man Utd 4-1 pour mettre fin au règne de direction d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford.



João Cancelo (No 4) a produit un autre affichage éblouissant alors que Manchester City a humilié Everton lors d’une victoire 3-0, frappant une passe à couper le souffle avec l’extérieur de sa botte à distance pour que Raheem Sterling sorte de l’impasse.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



À REGARDER GRATUITEMENT : les faits saillants de la victoire de Manchester City contre Everton en Premier League.



Coéquipiers Bernardo Silva (No 6) et Rodri (No 9) se classe également parmi les interprètes d’élite, le premier marquant son quatrième but de la saison et le second marquant son deuxième de la campagne avec une roquette à distance.

Comment les classements de puissance sont-ils calculés ? Les classements de puissance sont basés sur les points attribués aux joueurs pour 35 statistiques différentes – des buts et passes décisives aux blocages et tacles. Le classement prend en compte le nombre de points qu’un joueur a gagnés au cours des cinq jours de match précédents d’une saison, chaque match précédent valant 20% de points en moins en déductions incrémentielles.

Pendant ce temps, l’attaquant de Crystal Palace Christian Benteke (No 5) a réussi un doublé lors d’un match nul 3-3 à Burnley pour porter sa saison à quatre, tandis que le prêteur Conor Gallagher (No 8) est resté parmi les plus performants.

Ailier polyvalent Burnley Cornet de Maxwel (No 7) a conservé son top 10, tandis que le milieu de terrain d’Arsenal Emile Smith Rowe (No 10) a dégringolé de huit places après la défaite face à Liverpool.

Vous pouvez vérifier le meilleur joueur de chaque club dans le tableau ci-dessous…