Mohamed Salah semble confirmer la greffe de cheveux alors que la star de Liverpool montre un nouveau look audacieux

La star de Liverpool, Mohamed Salah, restera peut-être à Anfield cet été, mais cela ne l’a peut-être pas empêché de prendre une grande décision personnelle, certains spectateurs étant convaincus qu’il subit une greffe de cheveux.

Salah s’est présenté au service égyptien lundi soir. Il sera l’une des rares stars majeures sur lesquelles Arne Slot pourra compter dès le premier jour de pré-saison le 1er juillet, mais l’attaquant avait un match de qualification pour la Coupe du monde 2026 à disputer avant de prendre ses vacances d’été.









Il a joué un rôle important contre la Guinée-Bissau, en marquant un égaliseur à la 70e minute pour maintenir intact le début d’invincibilité de l’Égypte dans la campagne de qualification. Cependant, ce n’est pas ce que les fans de Liverpool ont remarqué.

EN SAVOIR PLUS: Nouvelles du transfert de Liverpool EN DIRECT : affirmation de la bombe Alexander-Arnold, position de Wirtz, Luis Diaz recherché

EN SAVOIR PLUS: Alan Hansen avait l’air totalement différent en vacances l’année dernière après la sortie du Match of the Day

Un certain nombre de partisans ont spéculé sur X que Salah pourrait subir une procédure de greffe de cheveux, conçue pour éviter la calvitie et restaurer la racine des cheveux. « Le Prem n’est pas prêt pour la greffe de cheveux de Salah la saison prochaine », a fait remarquer IndiLFCet il était loin d’être le seul à faire cette observation.

Dans l’immédiat, Salah a clairement beaucoup moins de cheveux que la saison dernière. Les fans de Liverpool ont d’abord pensé qu’il avait simplement décidé d’arborer un nouveau look audacieux.

Mais cela est cohérent avec une éventuelle procédure de greffe de cheveux. Ceux qui décident de suivre ce processus perdent d’abord leurs cheveux au moment du traitement, avant que les nouveaux cheveux ne poussent.









Que Salah ait eu ou non une greffe, il espère tourner une nouvelle page sous Slot. Après avoir débuté la saison dernière sous une forme fulgurante familière, une blessure avec l’Égypte lors de la CAN l’a vu mis à l’écart pendant des mois, et le joueur qui est revenu manquait du même acuité et du même sens du but.

Liverpool.com dit : Bien plus important que les cheveux, c’est que Salah était de retour parmi les buts, un joli petit booster de confiance avant de bénéficier d’une petite pause. Espérons qu’il reviendra impatient de participer à la première pré-saison sous Slot.

Avec autant d’acteurs majeurs attendus, que ce soit à l’Euro 2024 ou à la Copa America, la présence de Salah au milieu d’un groupe par ailleurs quelque peu inexpérimenté devrait être un atout majeur pour tout le monde. Slot disposera d’un standard prêt à l’emploi pour les jeunes joueurs et pourra tester son style de jeu avec un habitué important de l’équipe première, tandis que le joueur de 31 ans pourra compléter la préparation optimale pour la nouvelle campagne.