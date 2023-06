Mohamed Salah rejoint le club saoudien d’Al-Adalah, son coéquipier est confus et honteux

Mohamed Salah a signé pour Al-Adalah d’Arabie saoudite, mais ce n’est pas la superstar de Liverpool qui a fait le pas, laissant un joueur un peu confus.

La Saudi Pro League a fait des vagues dans la fenêtre de transfert estivale, attirant des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema et même N’Golo Kante et Ruben Neves de la Premier League. Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly devraient également rejoindre bientôt Chelsea avec Alex Telles de Manchester United et Thomas Partey d’Arsenal sont les derniers noms à être ajoutés à une liste de cibles qui ne devrait que s’allonger.

Le club saoudien d’Al-Adalah s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la signature de Mohamed Salah – un arrière gauche de 22 ans – plus tôt cette semaine.

Il suffit de dire que la star de Liverpool n’est pas le joueur qui rejoint.

Edson, qui a également joué pour Fluminese et Gremio au Brésil, était convaincu qu’il jouera avec la star égyptienne.

« Concernant Salah, je pensais que c’était celui de Liverpool. Il s’est avéré que ce n’était pas le cas, j’espérais que c’était ça », a déclaré Edson.

« Le football arabe se développe beaucoup chaque année et si Salah y allait, ce ne serait pas quelque chose d’extraordinaire », a-t-il ajouté.

Salah de Liverpool a signé une prolongation de contrat de trois ans à Anfield l’été dernier et il n’est pas exclu qu’un club saoudien puisse recruter un joueur de son profil. Du moins plus maintenant.

L’Arabie saoudite n’est pas le premier pays de l’histoire du football à tenter de perturber le marché des transferts avec des dépenses somptueuses.

La Major League Soccer en Amérique a toujours signé de grands noms comme David Beckham, Thierry Henry, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic et maintenant Messi. Avant cela, la North American Soccer League – notamment le New York Cosmos – a attiré des superstars comme Pelé, Franz Beckenbauer, Bobby Moore et George Best.

La Chine a fait une frénésie similaire à partir de 2015, signant des internationaux comme Carlos Tevez, Pato et Hulk, mais cette initiative a échoué.

Il est intéressant de noter qu’un joueur du nom de Mohammed Salah, de Tirur au Kerala, joue pour RoundGlass Punjab et a représenté d’autres clubs de la I-League.

(Avec les contributions des agences)