Mohamed Salah quittera Liverpool pour rejoindre la Saudi Pro League pour 200 millions de livres sterling avant la fin de la fenêtre de transfert | Actualités footballistiques

Paul Merson est catégorique : Liverpool n’a pas encore écarté la menace de perdre Mohamed Salah face à la Saudi Pro League ce mois-ci après que le club a rejeté une offre de 150 millions de livres sterling d’Al Ittihad.

L’international égyptien suscite l’intérêt du Moyen-Orient depuis un certain temps et une offre verbale a été faite vendredi.

Cependant, le club l’a rejeté d’emblée et considère l’affaire close car l’attaquant n’est pas à vendre.

L’offre aurait été de 100 millions de livres sterling à l’avance, avec 50 millions de livres supplémentaires supplémentaires.

Merson a déclaré à Sky Sports : « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est une question difficile. Si vous le vendez pour 150 millions de livres sterling, que pouvez-vous rapporter ? Ils ne seront pas meilleurs que Salah.

« Mais en même temps, vont-ils gagner le championnat cette saison ? Je ne pense pas. Prenez-vous l’argent et essayez-vous de reconstruire ?

« Avec encore une semaine de leur fenêtre, ils pourraient simplement venir et dire 200 millions de livres sterling et alors c’est un souci.

« Je dirais 200 millions de livres sterling [would be too much to turn down]. Je ne vois pas comment on peut refuser cela à un homme de 31 ans. Ce serait irrésistible.

« Si Salah s’en va, vous parlez du fait que Liverpool ne figure pas parmi les quatre premiers. Mais à une semaine de la fin, vous devez penser au garçon et aux salaires proposés. Cela va lui faire tourner la tête. Il a gagné’ Je ne serai pas heureux. Ce n’est pas une bonne position pour Jurgen Klopp.

« Je ne vois pas comment ils n’investiraient pas 50 millions de livres supplémentaires. Ce n’est pas comme s’ils regardaient leur portefeuille. Je ne vois pas Liverpool gagner la Premier League avec Salah, alors pourquoi ne pas encaisser ? «

Même si ce chiffre semble attrayant pour un joueur de 31 ans, Liverpool est déterminé à résister à toute tentative visant à attirer un joueur qui a marqué 138 buts en 221 matches en six saisons, au cours desquelles il a remporté le Soulier d’Or de la Premier League à trois reprises. .

Même s’ils envisageaient une vente, qui, selon certaines sources, est totalement hors de propos, cela ne leur laisserait pas le temps de trouver un remplaçant, encore moins un remplaçant du calibre, même proche de celui de Salah.

Merson a ajouté : « Vous devez garder Klopp heureux. Il est le manager du club. Il voudra que Salah reste et s’il part, ce sera à l’étage. [agreeing to the deal] et il sera découragé. S’il a 200 millions de livres sterling, où va-t-il les dépenser en fermant la fenêtre ?

« Je ne les vois pas gagner la Premier League avec ou sans Salah. Ils pourraient dire que nous prenons les 200 millions de livres sterling et en faisons un plan sur quatre ans.

» Sera-t-il toujours là le 7 septembre ? Je vais y aller non. Neil Diamond : Money Talks.

« Mo Salah ne sera pas content. Je l’ai fait il y a de nombreuses années. Je suis allé à Middlesbrough, l’argent était phénoménal. Avec le recul, je ne le referais pas. Mais c’est de l’argent époustouflant. Sans parler de lui qui n’a jamais eu pour refaire quoi que ce soit, ses petits-enfants n’auront plus rien à faire.

« S’il s’en va, Liverpool devra déchirer le livre et tout recommencer. Je ressens pour Liverpool, je ressens pour Klopp. »

Klopp : Nous ne pouvons pas vendre Salah

Interrogé sur la possibilité que Salah quitte l’entraîneur Jurgen Klopp : « La position reste la même, absolument. Aucun doute là-dessus. Nous ne pouvons pas [sell Salah]. C’est comme ça. Rien d’autre à dire. »

En plus d’être toujours l’un des meilleurs joueurs mondiaux, Salah reste extrêmement attractif pour l’Arabie saoudite car il est le joueur arabe le plus en vue.

La fenêtre de transfert de la Pro League ne se clôturera que jeudi prochain, ce qui pourrait encore poser problème à Liverpool, car Al-Ittihad est l’un des quatre clubs financés par le Fonds d’investissement public du pays et leur donne donc accès à des finances plus importantes que certains de leurs contemporains. .

Klopp, pour sa part, est mécontent de la divergence des délais.

« Je ne sais pas à quel point [the Saudi Pro League] » « C’est ou combien de temps cela va rester ainsi, mais je pense que les deux prochaines semaines montreront à quel point c’est un défi car quoi qu’il arrive là-bas, évidemment, personne (en Europe) ne peut plus réagir », a ajouté Klopp.

« C’est quelque chose que l’UEFA ou quiconque devrait surveiller pour résoudre ce problème, car nous devons tous protéger le jeu et nous le voulons.

« Nous devons nous assurer avec l’UEFA que ces ligues européennes restent aussi fortes qu’elles le sont.

« Pour cela, vous avez toujours besoin d’aide pour ce genre de choses, comme changer les règles ou les lois ou quoi que ce soit pour avoir un sens.

« Nous sommes tous un peu surpris, probablement dans ce sens, par l’activité de l’Arabie Saoudite, mais beaucoup de joueurs y sont allés et cela améliore définitivement la ligue.

« C’est la situation actuelle et je ne sais pas où cela mènera, mais cela ressemble plutôt à une menace et à une inquiétude que de ne pas être honnête, car je ne vois pas comment nous pouvons vraiment le nier dans ces circonstances. moments précis.

« Mais que pouvons-nous faire ? Dites non et nous pouvons le faire, mais c’est la différence entre les contrats ici et les contrats là-bas.

« Ils sont si gros [in Saudi Arabia] que cela pose des problèmes, définitivement, à 100 pour cent. »

« Les Saoudiens veulent que Salah soit le footballeur arabe le plus célèbre »

Kaveh Solhekol, journaliste en chef de Sky Sports News :

« La Pro League saoudienne estime que Mo Salah est le footballeur arabe le plus célèbre au monde et ce serait un énorme coup pour elle de le faire jouer là-bas.

« Il figurait sur une liste de noms que la Saudi Pro League a compilée de joueurs qu’elle souhaite recruter cet été. Il y a eu d’autres grands noms comme Karim Benzema, Neymar, qu’ils ont pu obtenir – mais jusqu’à présent. ils n’y sont pas parvenus avec Salah.

« Ils veulent le signer, son nom est sur cette liste, et s’ils peuvent l’avoir, ils aimeraient qu’il joue pour Al Ittihad, le champion. Il y a encore une possibilité, avant la fermeture de la fenêtre saoudienne le 7 septembre, ils pourraient faire un geste pour lui.

« Ce ne sera pas un transfert conventionnel auquel nous sommes habitués. Leurs transferts sont différents, il ne s’agit pas de discussions entre clubs et de pourparlers, ils contactent Liverpool. Il s’agit d’une opération contrôlée de manière centralisée, par la Saudi Pro League, la Le ministère des Sports, le Fonds souverain – et bien sûr Al Ittihad.

« Salah n’a jamais dit qu’il voulait déménager. La seule déclaration publique que nous avons eue était celle de son agent, qui disait que Mo avait signé un nouveau contrat à Liverpool l’été dernier, et qu’il ne l’aurait pas fait s’il l’avait fait. je voulais partir.

« Mais puis-je le voir jouer en Arabie Saoudite ? Oui, je peux, un jour. Je ne dis pas que ce sera dans cette fenêtre, en janvier ou l’année prochaine, mais les Saoudiens sont très sérieux au sujet de la signature de Mo Salah et ont presque fonds illimités.

« Il serait l’un des joueurs les mieux payés au monde, gagnant au moins 1,5 millions de livres sterling par semaine, et ils seraient prêts à dépenser plus de 100 millions de livres sterling pour le signer, ce qui représente beaucoup d’argent pour quelqu’un qui est déjà joueur. 31.

« Mettez cela en perspective, ils ont dépensé environ 80 à 90 millions de livres sterling pour Neymar, qui a également le même âge. »

