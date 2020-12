Mohamed Salah en a marqué un et en a fait un autre lorsque Liverpool a battu dimanche un Wolverhampton Wanderers malchanceux 4-0 devant 2000 fans de Premier League lors d’une nuit à oublier pour le capitaine des Wolves et ancien joueur des Reds, Conor Coady.

L’occasion a marqué un retour triomphant à Anfield pour les supporters de Liverpool, qui en raison de la COVID-19[feminine pandémie parce que leur club a remporté son premier titre de champion depuis 1990.

La victoire contre les Wolves médiocres a ramené Liverpool à la deuxième place du classement avec 24 points, derrière le leader Tottenham Hotspur, qui a battu dimanche Arsenal 2-0 dans le derby du nord de Londres à la différence de buts. Les loups sont 10e sur 17 points.

De Kop a rugi son approbation alors que le match commençait et les supporters locaux n’ont pas eu à attendre longtemps pour acclamer un but après un moment d’indécision de Coady.

Le défenseur central, qui est passé par l’académie de Liverpool, a tenté de brosser le ballon devant son propre but, mais a plutôt permis à Salah de voler et de marquer à la 24e minute.

La nuit de Coady est allée de mal en pis juste avant la mi-temps lorsqu’un penalty a été accordé aux Wolves pour ce qui semblait être une faute sur lui par Sadio Mané, annulé par l’arbitre Craig Pawson après une critique vidéo.

Cela a conduit à des sifflets et des hues pour Coady de la part des fans vocaux présents, mais cela a été vite oublié lorsque le défenseur des Wolves a été incapable de tirer quand il est arrivé sur la cible et quelques instants plus tard, Georginio Wijnaldum a fait 2-0 à la 59e. minute.

Le milieu de terrain néerlandais s’est accroché à un long ballon de Jordan Henderson et a marqué avec un brillant effort de curling, avant que Joel Matip ne dirige un troisième sur un centre avant de Salah huit minutes plus tard.

Un but contre son camp de Nelson Semedo a clôturé la défaite avec l’approbation émouvante des supporters, dont la dernière visite au stade était pour un match de Ligue des champions en huitièmes de finale avec l’Atletico Madrid, qu’ils ont perdu.

«C’est génial – très excité d’entendre que les supporters étaient autorisés. C’était un grand sentiment qu’ils étaient de retour », a déclaré le meilleur buteur Wijnaldum. «Les fans ont beaucoup aidé la performance en applaudissant pendant le match et avant cela, nous n’avions que le banc pour nous soutenir», a-t-il ajouté.

Le patron de Liverpool, Juergen Klopp, n’a pas perdu de temps à saluer le soutien à domicile au coup de sifflet final, avec son poing et lui martelant la poitrine alors qu’il s’approchait du Kop pour célébrer.