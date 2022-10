Mohamed Salah n’abandonne pas le titre de Premier League après que Liverpool ait battu Manchester City

Mohamed Salah a déclaré que Liverpool n’abandonnait pas le titre de Premier League après que la frappe de l’Égyptien lors d’une victoire 1-0 ait infligé la première défaite de Manchester City de la saison dimanche.

Les Reds ont toujours 10 points de retard sur City et 14 sur le leader Arsenal, mais ont lancé leur saison avec seulement une troisième victoire en championnat de la campagne.

“Personnellement, j’aime toujours jouer pour un titre”, a déclaré Salah. “Dans ma tête, je vais me battre pour ça, mais nous devons nous concentrer davantage et prendre un match à la fois.”

Jurgen Klopp a été expulsé dans les phases finales car il a perdu le complot avec les officiels pour avoir refusé d’accorder un coup franc à Salah.

Mais City a également été furieux contre l’arbitre Anthony Taylor après avoir refusé la frappe de Phil Foden au début de la seconde période après un examen VAR.

“C’est Anfield”, a déclaré le patron de City, Pep Guardiola, qui a été visé par des pièces de monnaie jetées par la foule à la suite du but refusé.

“L’arbitre a parlé avec mon assistant et Jurgen avant le match et a dit” Aujourd’hui, je ne ferai pas de fautes légères “et tout le match a été joué, joué, joué, sauf le but que nous avons marqué.”

Malgré toutes leurs réalisations sous Guardiola, City doit encore maîtriser Anfield devant une foule alors que le fier record invaincu de Liverpool en championnat à domicile avec des fans présents depuis 2017 se poursuit.

– Haaland fait un blanc –

Klopp a affirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match que personne ne pouvait rivaliser avec la richesse des ressources à la disposition de City après avoir ajouté Erling Haaland à une équipe remplie de vainqueurs chevronnés de la Premier League.

Mais la séquence de 10 matchs consécutifs du Norvégien au niveau des clubs s’est terminée un après-midi que Liverpool espère donner le coup d’envoi à sa saison.

“Un jour normal, vous ne devriez même pas essayer contre City, vous devez jouer à vos limites et plus loin”, a ajouté Klopp.

“C’est ce que nous avons fait de manière bien organisée et très passionnée.”

Liverpool a causé plus de problèmes à City que quiconque en Angleterre au cours des cinq dernières années et a démenti la forme des deux équipes avant le match pour infliger la première défaite des champions en championnat depuis février.

Une première mi-temps terne a été suivie d’une deuxième période explosive.

Salah aurait dû ouvrir le score lorsqu’il s’est accroché au ballon traversant de Roberto Firmino et qu’Ederson a effectué un brillant arrêt bas à sa droite.

Quelques secondes plus tard, le ballon était dans le filet de Liverpool alors que Foden ramenait le ballon perdu après qu’Alisson Becker ait courageusement sauvé aux pieds de Haaland.

Cependant, le but a été exclu après un contrôle VAR pour une faute de Haaland sur Fabinho dans la préparation.

Guardiola protestait toujours furieusement avec les officiels sur la ligne de touche lorsque l’équipe locale a raté une autre énorme chance de sortir de l’impasse.

Le centre de Salah a choisi Jota au deuxième poteau, qui s’est dirigé contre le poteau alors qu’il semblait plus facile de marquer.

Haaland a ensuite été refusé alors que le match faisait rage d’un bout à l’autre alors que son faible effort était repoussé par Alisson.

Mais c’est le tireur d’élite de Liverpool qui a finalement trouvé sa gamme.

Salah a plié un autre effort à quelques centimètres de large après avoir tourné Ruben Dias.

Mais l’Égyptien n’a pas épargné City à la troisième demande alors qu’il a surpassé Joao Cancelo pour s’accrocher au long ballon d’Alisson et a gardé son sang-froid pour dépasser Ederson.

La baisse de forme de Virgil van Dijk a été l’un des facteurs clés du lent début de saison de Liverpool.

Le Néerlandais, cependant, a relevé le défi d’arrêter Haaland et a fait une intervention vitale pour détourner le centre de Cancelo du numéro neuf de City.

Klopp a reçu ses ordres de marche pour se retrouver face à face avec l’arbitre assistant après que Salah semble avoir été ramené par Bernardo Silva.

“Le carton rouge est de ma faute, j’ai dépassé le sommet à ce moment-là”, a déclaré Klopp.

“Je l’ai perdu à ce moment-là, ce n’est pas correct, mais un petit peu comme excuse que je voudrais mentionner, c’est comment ne pas siffler ça comme une faute ?”

Mais City manquait également de sang-froid pour que sa possession compte sur le terrain alors que Liverpool tenait bon.

