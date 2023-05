Mohamed Salah: le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a aucune inquiétude quant à l’avenir de l’attaquant | Nouvelles du football

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, ne pense pas que Mohamed Salah cherchera une voie d’évacuation à la recherche du football de la Ligue des champions.

Écrivant sur les réseaux sociaux après que la victoire de Manchester United contre Chelsea jeudi a relégué Liverpool en Ligue Europa la saison prochaine, l’attaquant égyptien a déclaré qu’il était « dévasté » et qu’il n’y avait « absolument aucune excuse » pour ne pas terminer dans le top quatre de la Premier League.

L’été dernier, le joueur de 30 ans a signé un nouveau contrat, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du club, mais même si le prochain mandat se déroule comme prévu et qu’ils retrouvent leur place en Ligue des champions, il sera sur le point d’entrer en finale. 12 mois de cet accord.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par l’avenir immédiat de Salah après sa rare déclaration publique, Klopp a répondu: « Pas de soucis, non. J’ai seulement entendu ce qu’il a dit mais je n’ai rien pu lire qui puisse aller dans cette direction.

« Évidemment, Mo adore être ici et Mo en faisait partie. Il s’est excusé pour ce que ‘nous’ avons fait – pas pour ‘ce que les autres gars ont fait, mais je devais les accompagner’. Tout va bien.

« Si jamais un joueur venait me voir et me disait ‘oh, nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions, je dois partir’, je le conduirais moi-même dans l’autre club.

« Je prendrais la clé, [and say] ‘viens dans la voiture, où veux-tu aller, je te conduis’.

« Ce serait quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre. C’est, je dirais, ‘oh, nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions, je dois travailler en Ligue des champions alors j’y vais’. »

Klopp a déclaré que si c’était une mentalité qu’il acceptait, il chercherait également à partir.

« Je suis responsable de ce gâchis, ou quoi que ce soit, donc vous ne pouvez pas y aller dans ces moments-là », a-t-il ajouté.

« Ce n’est pas le cas de Mo, pas du tout, et personne d’autre ne me l’a dit. Ils demandent s’ils peuvent prendre des vacances plus longues ou quoi que ce soit – mais personne ne me demande si après les vacances ils doivent revenir.

« Donc ce n’était pas dans notre conversation. Je l’ai vu maintenant à la cantine et il souriait. Je ne sais pas pour quelle raison car je ne lui ai pas demandé, mais il n’est pas de mauvaise humeur. C’est tout.

« Nous ne nous sommes pas pointés du doigt. C’est très bien. Si vous ne vous qualifiez pas pour la Ligue des champions, la meilleure place possible est la cinquième, alors c’est ce que nous avons fait.

« Si vous m’aviez demandé il y a 10 matchs si c’était possible, j’aurais dit non. Que les garçons aient fait ça, c’est vraiment bien mais ce n’est pas parfait.

« Nous ne nous sommes pas retrouvés cinquièmes à cause des 10 derniers matchs, nous nous sommes retrouvés là à cause du manque de cohérence avant cela. Nous n’avons pas livré ce que tout le monde voulait ou attendait, mais nous sommes toujours vraiment unis, c’est la bonne chose à propos de il. »

Le fait de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions devrait coûter à Liverpool au moins 50 millions de livres sterling la saison prochaine, mais il pourrait y avoir des implications à plus court terme, car la compétition de deuxième niveau de l’UEFA sera probablement moins attrayante pour les principaux joueurs.

Le club s’est déjà retiré de la course pour la cible principale Jude Bellingham après que le prix demandé pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund soit devenu prohibitif, et des rapports cette semaine suggèrent que la destination préférée du milieu de terrain de Chelsea Mason Mount est Manchester United.

Klopp tient à faire avancer ses affaires tôt et espère que terminer cinquième ne mettra pas une clé dans les travaux de leur planification.

« Je ne pense pas, mais nous verrons. C’est évidemment possible, il est toujours possible que les choses n’aillent pas aussi vite que vous le souhaitez. Ce n’est pas seulement possible, c’est probablement probable », a-t-il ajouté avant le dernier match de dimanche. la saison à Southampton.

Klopp dit qu’il ne prendra aucun risque avec des joueurs qui ne sont pas totalement aptes pour le dernier match de la saison contre Southampton



« Plus les joueurs que vous voulez sont bons, moins l’autre club souhaite le laisser partir et c’est exactement ce à quoi nous sommes préparés.

« Mais c’est une longue fenêtre et une longue pré-saison et une longue pause entre les deux, donc nous avons le temps. Si nous obtenons des joueurs demain ou dans six ou sept semaines, cela ne changera pas la donne pour moi, pour être honnête.

« Dans un monde idéal, ils signent tous demain et je peux leur dire quand être ici et nous pouvons commencer à leur donner les plans pour les vacances d’été, mais cela n’arrivera probablement pas. »