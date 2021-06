Mohamed Salah : le chef de la FA égyptienne dit que l’attaquant de Liverpool veut la libération des Jeux olympiques | Actualités footballistiques

Le président de la Fédération égyptienne de football, Ahmed Megahed, affirme que Mohamed Salah poussera Liverpool à lui permettre de participer aux Jeux olympiques malgré le refus du club de sa demande de libération.

L’attaquant devant être de service à la Coupe d’Afrique des nations en janvier, il est entendu que le club ne souhaite pas sanctionner une autre absence, en particulier pendant une période aussi charnière de la pré-saison.

Les Jeux olympiques de Tokyo se déroulent du 22 juillet au 7 août, une semaine avant le début de la Premier League, et Liverpool ne considère pas qu’il est dans son intérêt d’autoriser le joueur de 29 ans à y assister.

Selon les règles de la FIFA, les clubs ne sont pas tenus de libérer leurs joueurs pour les Jeux olympiques.

Megahed a déclaré que Salah ferait un dernier appel pour être autorisé à s’inscrire en tant que l’un de leurs trois joueurs majeurs autorisés dans l’équipe.

« Je ne veux pas dire qu’il est impossible pour Salah de participer aux Jeux olympiques, mais c’est difficile », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision égyptienne. ONTimeSport.

« Salah a accepté de diriger l’équipe olympique lors du dernier camp de l’équipe égyptienne.

« Nous avons contacté Liverpool pour permettre à Salah de rejoindre l’équipe olympique et ils ont dit qu’ils attendaient l’approbation du staff technique.

« Au final, Liverpool a refusé la demande car ils ne veulent pas perdre le joueur en début de saison, ainsi qu’en janvier prochain avec la Coupe d’Afrique des Nations, ce qui l’empêchera de participer aux matches de Premier League anglaise.

« Nous avons de nouveau parlé avec Salah, et il nous a dit qu’il ferait une nouvelle tentative avec le personnel technique de son équipe, pour résoudre le problème, et dans les deux prochains jours, il trouvera un moyen. »

Takumi Minamino de Liverpool, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt, n’a pas non plus été sélectionné comme l’un des joueurs japonais en surnombre (24 ans et plus), tandis que la nouvelle recrue Ibrahima Konate devrait également être disponible pour le début de la pré-saison en juillet. 12 car le club a refusé une demande de la France.