Mohamed Salah : l’attaquant de Liverpool reste un objectif de 150 millions de livres sterling pour la Saudi Pro League quelques heures avant la date limite des transferts anglais | Actualités footballistiques

La Pro League saoudienne reste déterminée à recruter Mohamed Salah de Liverpool pour Al Ittihad.

L’attaquant de Liverpool figure toujours sur la liste des joueurs que le pays souhaite recruter et il a figuré sur cette liste tout l’été.

Alors que la fenêtre de transfert de la Premier League se termine vendredi à 23 heures, les clubs de la Pro League saoudienne peuvent recruter pendant près d’une semaine supplémentaire, leur fenêtre de transfert se terminant le 7 septembre.

Ils sont prêts à payer à Salah 1,5 million de livres sterling par semaine et à Liverpool des frais de transfert de plus de 100 millions de livres sterling.

Liverpool est toujours catégorique : l’Égyptien n’est pas à vendre, n’a pas l’intention de le vendre et aucune offre n’a été reçue.

Une source a déclaré Actualités Sky Sports les Saoudiens travaillent sur un accord qui pourrait valoir 150 millions de livres sterling, ajouts compris.

Ils espèrent tester l’engagement de Salah envers Liverpool, bien que son agent Ramy Abbas ait exclu une décision plus tôt ce mois-ci, avec un salaire lucratif qui pourrait faire de lui le premier gagne-pain d’Arabie Saoudite, évincant Cristiano Ronaldo et Neymar.

Al-Ittihad et la ligue saoudienne sont conscients que Liverpool refusera de changer de position selon laquelle l’Égyptien n’est pas à vendre.

Et les chiffres mentionnés – de l’ordre de 130 à 150 millions de livres sterling, ajouts compris – n’atténueront pas cette position.

Ils espèrent donc réussir à inciter Salah à faire pression en faveur de cette décision.

Le joueur de 31 ans n’a fait preuve que de professionnalisme jusqu’à présent face au bruit suscité par cette situation.

L’équipe de Nuno Espirito Santo a l’intention de recruter l’attaquant de Liverpool, qui a marqué une fois en trois matchs pour le club cette saison.

Carragher: Liverpool pourrait envisager 150 millions de livres sterling pour le talisman Salah

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher pense que Liverpool pourrait envisager une offre de 150 millions de livres sterling ou plus pour Mohamed Salah, mais s’attend à ce que l’Égyptien reste à Anfield cet été



S’exprimant après la victoire de Liverpool contre Newcastle dimanche, l’ancien vice-capitaine et Sports aériens L’expert Jamie Carragher a déclaré qu’une offre de 150 millions de livres sterling pourrait suffire à inciter son ancien club à faire des affaires

« Je ne pense pas que Mo Salah s’en ira. Premièrement, parce qu’il est si tard dans la fenêtre. Et je ne pense pas nécessairement que Mo Salah voudra y aller », a déclaré Carragher.

« Il faudrait que cela dépasse 150 millions de livres sterling, vous ne remplacez pas Salah pour 100 millions de livres sterling. Si c’était plus tôt, peut-être. Mais il est si tard dans la fenêtre.

« Je pense que Salah sera un peu comme Cristiano Ronaldo, je peux le voir jouer jusqu’à la trentaine. Il pensera qu’il lui reste encore trois ou quatre ans. [at the highest level].

« Il lui reste deux ans de contrat avec Liverpool, je ne sais pas s’il restera au-delà. Mais je pense qu’il voudra marquer autant de buts que possible, remporter les plus grands honneurs et battre des records, puis aller à un L’équipe MLS, l’équipe saoudienne peut-être ailleurs à la fin de la trentaine. Je pense qu’il prend si bien soin de lui, il est tellement professionnel, qu’il a encore de nombreuses années à Salah en ce moment.

« Si vous pensez au modèle de FSG et à la raison pour laquelle Liverpool a tant de succès, quand quelqu’un a payé au-delà de toute attente pour Philippe Coutinho, ils ne l’ont pas remplacé. Ils ont acheté Virgil van Dijk et Alisson Becker et Liverpool a continué à gagner. le lot.

