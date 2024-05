Mohamed Salah et Alisson parmi les principales cibles de transfert de la Saudi Pro League | Ligue professionnelle saoudienne

Ligue professionnelle saoudienne La SPL espère améliorer la force de la ligue avec plus d’investissements

Casemiro et Varane de Manchester United également liés mer. 15 mai 2024 09h49 HAE

Clubs dans le Ligue professionnelle saoudienne poursuivra une autre vague de transferts de grands noms cet été dans le but d’accroître sa visibilité, Mohamed Salah et Alisson de Liverpool parmi les joueurs de Premier League étant ciblés. Il est entendu qu’il est également prévu d’accroître la compétitivité de la ligue en attirant des entreprises privées pour parrainer des clubs qui ne sont pas soutenus par le Fonds d’investissement public (PIF) du pays.

Seule la Premier League a dépensé plus en transferts au cours de la fenêtre estivale 2023 que la Saudi Pro League, avec près de 100 joueurs étrangers qui s’y sont installés pour un coût d’environ 750 millions de livres sterling. Mais même si toutes ces initiatives n’ont pas été couronnées de succès, Jordan Henderson ayant a écourté son séjour à Al-Ettifaq Après six mois, des sources en Arabie Saoudite ont déclaré qu’il y avait une confiance croissante dans la capacité de la Ligue à continuer d’attirer les meilleurs joueurs d’Europe.

Salah, fait l’objet d’une offre de 150 millions de livres sterling d’Al-Ittihad L’été dernier, qui a été rejeté par Liverpool, est considéré comme une « cible évidente », tandis que le gardien brésilien Allison – dont le contrat à Anfield expire en 2027 – pourrait également intéresser plusieurs clubs saoudiens. Casemiro et Raphaël Varane de Manchester United, qui ont confirmé mardi qu’ils quitteraient Old Trafford à la fin de la saison, font partie des autres joueurs de Premier League liés à des transferts ces derniers jours.

En janvier, l’ancien défenseur de Manchester City Aymeric Laporte affirme « qu’il y a beaucoup de joueurs mécontents » en Pro League après son transfert à Al-Nassr. Même si les responsables des clubs saoudiens reconnaissent que s’installer dans le pays peut être un défi pour certains joueurs, on espère que l’ouverture du premier des 50 complexes hôteliers exclusifs prévus dans la mer Rouge l’année dernière contribuera à les attirer. Salah, dont l’accord avec Liverpool court jusqu’en juin 2025, serait réceptif à une décision étant donné qu’il part chaque été en vacances à Hurghada, en Égypte, à proximité.

Le quota de joueurs étrangers dans la Pro League a été étendu de huit à dix pour la saison prochaine, même si deux d’entre eux doivent avoir moins de 21 ans. Cela signifie que la plupart des clubs devront faire de la place à toute nouvelle recrue en déplaçant des joueurs, avec les responsables de la ligue souhaitent améliorer la force globale de la compétition en aidant certains des plus petits clubs à améliorer leurs effectifs.

En juillet dernier, le PIF, qui a également détient une participation majoritaire dans Newcastle, a pris le contrôle de quatre équipes – Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr et Al-Hilal – dans le cadre d’une initiative gouvernementale ambitieuse visant à aider le championnat national du pays à devenir l’un des dix meilleurs au monde. La compagnie pétrolière Aramco, soutenue par l’État, a acquis une participation dans Al Qadsia, qui a été promu cette saison, tandis que d’autres sociétés affiliées au gouvernement ont également investi dans des clubs de Pro League.

Mais les responsables de la ligue reconnaissent que créer une compétition forte nécessite davantage d’investissements dans les autres clubs, la fréquentation moyenne de six d’entre eux ayant été bien inférieure à 4 000 la saison dernière. On espère qu’une modification du Code de pratique juridique de l’Arabie saoudite, entrée en vigueur en décembre, qui oblige les entreprises étrangères à enregistrer leurs entreprises dans le pays plutôt qu’à l’étranger, attirera les investissements de certains des plus petits clubs, les entreprises locales étant également encouragées. de se manifester.

« Il est important que la Saudi Pro League offre un véritable test à tous les joueurs qui viennent ici et pour ce faire, nous devons améliorer les normes générales », a déclaré une source.