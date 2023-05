Mohamed Salah est un grand de tous les temps, déclare le manager de Liverpool Jurgen Klopp

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a salué Mohamed Salah comme un « grand de tous les temps » après le but gagnant de l’Egyptien contre Brentford à Anfield samedi.

Le but de Salah en première mi-temps était son 100e pour les Reds à Anfield et un 30e cette saison toutes compétitions confondues.

L’ancien attaquant de la Roma a maintenant marqué lors de ses neuf dernières apparitions à Anfield et celui-ci a remporté une victoire 1-0 qui maintient l’espoir d’une place en Ligue des champions la saison prochaine.

S’exprimant après le match, Klopp a laissé entendre que Salah n’obtenait pas le crédit qu’il méritait.

« Je ne le vois pas s’arrêter, c’est juste sa nature. Vous devez avoir ce désir de marquer des buts », a déclaré le manager de Liverpool à Sky Sports. « Les gens oublient souvent combien de buts il fixe également. Il est très souvent impliqué.

« Quand il sera assis dans un studio dans quelques années en tant qu’expert, tout le monde saura à quel point il était bon quand nous le regardions tous. Beaucoup de gens n’apprécient pas les joueurs quand ils jouent encore. Pour nous, c’est clair. C’est un grand de tous les temps. »

Et s’adressant plus tard à BBC Radio Five Live, il a ajouté: « Si tout le monde a besoin de preuves que Mohamed Salah est spécial, je ne sais pas. Ce n’est le cas pour personne à Liverpool.

« Il est l’un des plus grands de tous les temps. Maintenant, il n’est qu’un joueur de classe mondiale avec un désir de marquer des buts. Il travaille dur pour fermer les joueurs. Nous savons tous que certains joueurs de classe mondiale n’ont pas à faire ce. »